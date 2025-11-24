Una novela castellonense para entender el TDAH desde dentro

La literatura juvenil vuelve a encontrar en María Pareja Olcina una voz comprometida con los retos que atraviesan las nuevas generaciones. La escritora y docente castellonense presenta TDAH, publicada por Sansy Ediciones, una obra que combina narrativa emocional, pedagogía y divulgación científica para abordar el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad desde una perspectiva inédita: la de una niña, adolescente y mujer con el subtipo inatento, históricamente invisibilizado.

Eva: incomprensión, esfuerzo y resiliencia

El libro, ilustrado por José Rambla Cobos y acompañado por un prólogo de especialistas en neurodesarrollo y educación, sigue los pasos de Eva, una protagonista que invita al lector a recorrer una vida marcada por la incomprensión y el esfuerzo. Con un estilo accesible y emocional, Pareja construye una narrativa que busca sensibilizar sobre un trastorno que afecta a miles de jóvenes y que, en el caso de las chicas, suele pasar desapercibido.

Cartel de la presentación del libro 'TDAH', de María Pareja Olcina. / MEDITERRÁNEO

La obra incluye además una guía práctica elaborada por la psicóloga y profesora universitaria Francisca Castellano García, con orientaciones para docentes y familias.

Presentación oficial en Castelló

Tras una primera participación el pasado 15 de noviembre en las Jornadas para Docentes celebradas en Palencia, donde se realizaron actividades formativas en torno al TDAH en el aula, la novela se presentará oficialmente este 24 de noviembre a las 17.30 horas en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón. El acto contará con la presencia de la autora y de Castellano García.

Una trayectoria consolidada en la literatura juvenil

Catedrática de Lengua Castellana y Literatura y doctora cum laude en Lengua y Literatura Hispánicas, María Pareja Olcina suma dos décadas de experiencia docente y forma parte del grupo de investigación TALIS de la Universitat de València. Desde 2017 ha construido una sólida producción juvenil abordando temas como el ciberacoso (Dame un like), las relaciones afectivas (Relacionados), el thriller juvenil (Primavera 2020) o los efectos del consumo de pornografía entre jóvenes (PorNo quererme y Porno ham).

Sus títulos se leen ya en centros educativos de toda España. Actualmente, es vicepresidenta de la Asociación de Escritores de la Provincia de Castellón (AEPC).