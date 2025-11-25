El castellonense Francisco Mezquita revisita su instituto en 'Anys de batxillerat'

Francisco Mezquita Broch regresa al lugar donde empezó todo. Este miércoles 26 de noviembre, a las 18.30 horas, la librería Argot de Castelló acoge la presentación de Anys de batxillerat, un libro publicado por el sello benicarlando Onada Edicions en el que el autor y profesor recupera sus recuerdos como estudiante del histórico instituto Francesc Ribalta de la capital de la Plana y, años después, como docente de Historia en el mismo centro. El acto estará introducido por Nacho Villalobos, licenciado en Filología Inglesa y profesor de Bachillerato.

Lejos de construir una crónica lineal, Mezquita articula el relato a partir de escenas, detalles y vivencias que revelan cómo era la vida académica en un periodo marcado por una lenta pero decisiva transición: de la dictadura a la democracia. Esa doble perspectiva —la del joven que observa y la del profesor que vuelve para enseñar— permite al autor trazar un retrato íntimo y al mismo tiempo social de varias generaciones que atravesaron pasillos, aulas y reformas educativas.

Portada del nuevo libro de Mezquita Broch sobre el IES Ribalta de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Un diálogo entre épocas

A lo largo del libro, Mezquita (que ya ha publicado en Onada Memòria dels vençuts y Orígens i formació de l’Institut Elemental de Benicarló) evoca aquellas leyes y cambios normativos que influyeron en el día a día de un instituto que también funcionó como espejo de un país en transformación. Anys de batxillerat es, en esencia, un diálogo entre dos épocas y dos maneras de entender la educación, narrado con la serenidad de quien ha pasado cerca de cuarenta años enseñando historia desde dentro.