Maribel Torrecillas, autora de 'Completas': «La diversidad es un abrazo que siempre nos completa»

En Completas, su nuevo álbum ilustrado, la maestra y escritora castellonense Maribel Torrecillas transforma una vivencia profundamente personal en una historia luminosa sobre la amistad, la diversidad y la belleza de lo cotidiano con ilustraciones de Virgina García.

Con un lenguaje sensible y poético, y acompañada por una guía emocional escrita por su marido, la autora reivindica el poder de los cuentos como herramienta de acompañamiento afectivo. En esta entrevista, Torrecillas comparte el origen íntimo del libro, su visión de la infancia y el valor de crear desde la ternura.

Completas es un álbum ilustrado que nace de una emoción íntima y se convierte en un canto a la amistad, la diversidad y la belleza cotidiana. ¿Cómo surgió esta historia y qué querías expresar al escribirla?

Escribir siempre ha sido mi forma natural de expresión. Desde niña llenaba diarios con pensamientos y vivencias; más tarde, la poesía me ofreció un camino de autoconocimiento. Leer también ha sido esencial en mi vida gracias a mi madre, a quien siempre recuerdo con un libro entre las manos. Con los años, la escritura se convirtió en una necesidad que me conecta con mi esencia.

Completas surgió una noche, escribiendo en el sofá de nuestra casita de Lugo. Anoté una frase que sintetizaba lo que siento por mi marido, mi persona adulta preferida: «Él, sin pierna, completo». Esa idea íntima derivó en una historia que abraza la diversidad y la plenitud.

'Completas' es el segundo álbum ilustrado de la maestra y autora castellonense Maribel Torrecillas. / MEDITERRÁNEO

Olivia y Marina nos invitan a mirar el mundo con una sensibilidad especial. ¿Qué representan para ti y cómo fue darles voz?

Olivia y Marina encarnan la amistad pura: la capacidad de disfrutar de lo sencillo, de un paseo, una merienda o una risa compartida. Son distintas y parecidas a la vez, como suele ocurrir en los vínculos auténticos. Escogí estos nombres por lo que evocan para mí: Olivia me conecta con la montaña y con mi suegro; Marina, con el mar, tan presente en mi vida.

Darles voz me hizo reencontrarme con mi propia infancia. Trabajo cada día rodeada de niños que se expresan sin filtros, y de esa observación nacen estas dos protagonistas. Son personajes literarios, sí, pero profundamente inspirados en la infancia real que acompaño en el aula.

«Creo que la literatura infantil debe ser un espacio donde todos los niños se sientan representados»

Tu marido participa en la guía final del libro. ¿Qué ha significado crear este proyecto junto a él?

Cristian es una persona íntegra y creativa, alguien que afronta la vida con humor y sensatez. Para mí, escribir sobre las personas que amo es una forma de regalarles algo verdadero, como hice en mi primer álbum, inspirado en mi hija mayor. Con Completas quise recoger la naturaleza de mi marido y él se implicó desde el primer momento.

Su aportación como psicólogo clínico y como persona amputada que perdió una pierna hace 17 años aporta al libro una mirada rigurosa, honesta y profundamente humana. La guía que firma acompaña sin imponer y convierte el álbum en una herramienta emocional para familias, docentes y lectores.

Por otro lado, comentar que Completas se cocinó lentamente durante dos años. En ese proceso falleció mi abuela, figura clave en mi infancia; quise rendirle homenaje con un narciso en una ilustración. Su presencia simbólica ilumina el libro de una forma muy especial.

Virgina García se ha encargado de poner en imágenes el relato escrito por Torrecillas. / MEDITERRÁNEO

Has hecho una adaptación a la Lengua de Signos Española. ¿Por qué era importante?

La inclusión es para mí un derecho y un compromiso. Por eso quise que el cuento incorporara una adaptación en LSE, realizada por la especialista Dámaris Caulín. Puede verse en mi web o mediante un código QR incluido en el libro.

Creo que la literatura infantil debe ser un espacio donde todos los niños se sientan representados. Este proceso me reafirmó en la necesidad de avanzar hacia una participación social y educativa verdaderamente accesible.

«Ser maestra ha transformado mi mirada sobre la infancia»

Llevas más de 15 años como maestra de Infantil. ¿Cómo influye tu experiencia en el aula en tu escritura?

Ser maestra ha transformado mi mirada sobre la infancia. La expresión oral es esencial en estas edades y me apoyo en todos los lenguajes que manejan los niños: la palabra, la música, el ritmo, el arte. La espontaneidad con la que viven sus emociones me inspira constantemente.

En mi aula los cuentos forman parte de la rutina diaria. Siempre digo que se puede leer a un niño desde que está en la tripa: el poder de las historias es inmenso. Esa pasión por la narración oral impregna mis álbumes y mis charlas sobre este tema.

Una parte de los beneficios se destina a AFANIP. ¿Cómo nació esta colaboración y qué te gustaría que provocara el libro?

Conocimos a AFANIP hace siete años en un encuentro de personas amputadas. La conexión con su presidenta, Sandra, y con su familia fue inmediata. Cuando empecé Completas tuve claro que quería que fuera un proyecto solidario. Su labor con la infancia es admirable.

La literatura infantil puede acompañar en procesos de cambio o pérdida. Completas aspira a ser un puente emocional. Ya he recibido mensajes de familias que lo han sentido así. La mariposa que simboliza el cuento habla justamente de eso: de transformación, resiliencia y amor.