El SanSan 2026 de Benicàssim revela su cartel por días y activa las entradas de jornada

El SanSan Festival 2026 ya ha puesto en marcha la cuenta atrás: el certamen ha anunciado su cartel por días y ha activado la venta de entradas de jornada, uno de los momentos más esperados para los fans que planifican su visita a Benicàssim según los directos que no quieren perderse. Con esta confirmación, el primer gran encuentro musical del año vuelve a marcar territorio en el calendario de festivales y lo hace con un elenco que mezcla talento internacional, iconos del indie español y nuevas voces emergentes.

Los islandeses Of Monsters and Men serán el gran reclamo internacional. Más de una década después de Little Talks, su folk-pop expansivo promete uno de los conciertos más multitudinarios. La edición también recibirá por primera vez a Rigoberta Bandini, que regresará a los escenarios con nuevo disco y un directo que se anuncia tan energético como emocional. A ellos se suman Love of Lesbian, referentes indiscutibles del indie nacional, preparados para repasar los temas que han marcado a varias generaciones.

Franz Ferdinand fue una de las bandas protagonistas del SanSan el pasado año. / KMY ROS

Un embajador de Benicàssim

Benicàssim tendrá también su artista talismán: Guitarricadelafuente, en plena madurez creativa, volverá a casa con un show cargado de sensibilidad. Y la potencia en directo la pondrá La M.O.D.A., que regresa tras su parón para reivindicar su estatus como una de las bandas más sólidas de la música en castellano.

El festival refuerza su identidad con una programación diversa que incluye a Siloé, Xoel López, Ángel Stanich, Rufus T. Firefly, La Casa Azul, León Benavente, Biznaga, Califato ¾ o La Élite. También destacan los formatos especiales como el Dj Set de Alizzz o la unión de Perarnau IV Dj Set ft. Drama Av Set, además de la presencia de Zahara.

Presente y futuro de la música

La mirada al futuro la ponen voces nuevas como Ultraligera, Barry B, Chiquita Movida, Leo Rizzi, Maria Arnal, pablopablo, Samuraï o Victorias, junto a proyectos revelación como Repion, Sobrezero, Sanguijuelas del Guadiana, Anabel Lee o Juventude. El impulso emergente continúa con Comandante Twin, Hoonine, Las Petunias, Malva, Tiburona, Ultralágrima, Puño Dragón, Anouck, Michael Foster y Gara Durán. Como es tradición, el certamen volverá a ser escaparate del talento joven de la región con el concurso Groc Talent, impulsado por el Villarreal CF.

La edición 2026 llega, además, con un marcado compromiso social: el festival donará el 3% de los beneficios a Médicos Sin Fronteras para apoyar su labor humanitaria en Palestina y permitirá añadir una aportación solidaria durante la compra de entradas.

Las entradas de día, los abonos y los alojamientos ya están disponibles en la web oficial del festival.