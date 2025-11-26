El reto de visibilizar y acompañar a adolescentes y niñas con TDAH

María Pareja eligió el CEU para presentar oficialmente en Castelló su última novela: TDAH: tenaz, decidida, apasionada y humana. En el acto, al que acudieron numerosos estudiantes y profesionales de la educación, así como representantes de Apadahcas (Asociación de Padres y Madres de Afectados por Déficit de Atención e Hiperactividad), la escritora juvenil estuvo acompañada por Francisca Castellano, psicóloga, profesora e investigadora de esta universidad, y la gestora cultural Patricia Artero.

Publicada por Sansy Ediciones e ilustrada por José Rambla, la obra narra la vida de Eva, una niña con un subtipo menos conocido de este trastorno, el inatento, acompañándola en un camino lleno de dificultades y lecciones de resiliencia hasta alcanzar la madurez.

La novela de la también profesora de Secundaria benicense, basada en sus vivencias como afectada por TDAH, incluye una guía destinada a docentes y familias con orientaciones prácticas para mejorar la detección y el acompañamiento de los niños con este trastorno, elaborada por la doctora Castellano.

Presentación del libro de María Pareja en el CEU. / Mediterráneo

Voz y detección temprana

«Esta novela nace de una necesidad profundamente personal y también educativa: dar voz a las niñas y adolescentes con TDAH que pasan años sin ser comprendidas», explicó María Pareja, al tiempo que añadió que «con este libro quería ofrecer una historia en la que las lectoras pudieran reconocerse y una herramienta pedagógica que ayude a futuros docentes a mirar el TDAH con más empatía, ciencia y sensibilidad».

«Por eso --subrayó--, esta presentación en el CEU es tan importante para mí. Aquí se forman los profesores que mañana estarán en las aulas acompañando a estas niñas. Y si logramos que al menos una de ellas se sienta vista y comprendida antes de tiempo, la novela habrá cumplido su propósito», apostilló.

"Si logramos que al menos una de ellas se sienta vista y comprendida antes de tiempo, la novela habrá cumplido su propósito" María Pareja

Por su parte, Francisca Castellano detalló que «en los chicos, la hiperactividad y la impulsividad suelen ser más evidentes desde edades tempranas, lo que facilita un diagnóstico precoz. Sin embargo, los síntomas del TDAH en ellas suelen ser más internalizantes y sutiles». «Si seguimos aplicando un modelo diagnóstico centrado en los síntomas que predominan en ellos, dejaremos fuera a miles de chicas que luchan en silencio con un TDAH no reconocido», añadió la experta.

El acto, sobre educación y literatura, aportó una valiosa mirada sobre la neurodiversidad. / Mediterráneo

Por último, Castellano señaló que «la detección temprana depende en gran medida de la capacidad de observación y formación de los adultos que rodean a la infancia y la adolescencia. Por eso es clave reforzar la formación del profesorado, que debe conocer las diferencias en cómo se presenta el TDAH en chicas, o corremos el riesgo de interpretarlos erróneamente como desmotivación, timidez o ansiedad, y no como parte de un trastorno que requiere evaluación especializada».