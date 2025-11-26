Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Art contemporani

Agustín Serisuelo expandeix la fotografia a la Llotja del Cànem de Castelló

L'exposició 'Paisatges en construcció' s’inaugura el 27 de novembre i proposa una mirada sensorial al paisatge, la matèria i la imatge

Agustín Serisuelo exhibeix a Castelló el projecte 'Paisatges en construcció' fins al gener de 2026.

Agustín Serisuelo exhibeix a Castelló el projecte 'Paisatges en construcció' fins al gener de 2026. / MEDITERRÁNEO

Eric Gras

Paisatges en construcció és el títol de l'exposició que l'artista de Betxí Agustín Serisuelo presenta aquest dijous, 27 de novembre, a partir de les 19.00 hores, a la Llotja del Cànem de Castelló. La mostra, organitzada dins del programa FotoGràficaMent del Servei d'Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I, redefineix els límits de la fotografia a partir del concepte de «fotografia expandida».

Les peces seleccionades per Serisuelo exploren la tensió entre imatge, matèria i espai, i convertixen la fotografia en un territori obert, capaç de dialogar amb l’escultura, la pintura i la instal·lació.

Així, en aquest projecte (que cal recordar va guanyar la XXXII Beca Antón de Ayuda a la Creación Escultórica patrocinada per EDP España), les imatges es pleguen, es fragmenten i es projecten sobre fusta fins a adquirir volum i presència física. Ja no són documents, sinó objectes que habiten l’espai i que busquen un nou arrelament. Cada superfície esdevé un fragment de memòria, una manera de detindre el temps i de posar en valor allò que sovint passa inadvertit.

Dos de les peces escultòriques amb imatge que Serisuelo presenta a la Llotja del Cànem.

Dos de les peces escultòriques amb imatge que Serisuelo presenta a la Llotja del Cànem. / MEDITERRÁNEO

El paisatge com a resistència

El punt de partida és el paisatge, entés com una construcció cultural i emocional en constant transformació. Serisuelo el planteja com un espai de resistència davant la saturació visual contemporània: un lloc on encara és possible la contemplació lenta, la mirada atenta i el retrobament amb la matèria.

L’artista qüestiona el gènere del paisatge des de l’experiència personal, recordant que el paisatge només existeix quan algú l’observa. Així, cada peça vibra entre el visible i l’invisible, entre el que roman i el que desapareix, entre la imatge i l’objecte.

La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener de 2026.

La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener de 2026. / MEDITERRÁNEO

Una experiència sensorial

Paisatges en construcció proposa una manera distinta d’entendre la imatge: no com a imitació, sinó com a creació. És una aposta per la lentitud, la sensibilitat i el pensar amb les mans. L’exposició es pot visitar fins al 10 de gener de 2026 i cal tindre en compte que es realitzaran dos activitats complementàries. Per una banda, el 10 de desembre, a les 19.00 hores, Serisuelo serà protagonsita del Photobook Club Castelló. D'altra, el 20 de desembre, a les 12.00 hores, oferirà una visita guiada.

