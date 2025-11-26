Castelló estrena el primer pasodoble dedicado a la princesa Leonor

En una época en la que los homenajes musicales suelen dirigirse a efemérides, figuras históricas o símbolos colectivos, resulta casi insólito que una banda municipal estrene un pasodoble dedicado expresamente a una persona concreta. Más aún si esa persona es la princesa Leonor. Por eso, esta noche el Auditori i Palau de Congressos de Castelló ha respirado expectación: no todos los días una ciudad asiste al nacimiento de una pieza compuesta para la heredera al trono, menos todavía en el marco de un concierto que celebra un siglo de historia musical.

El compositor Joaquín Ferrandis, presente en la sala, ha escuchado por primera vez en público su Leonor de Borbón, interpretado de forma conjunta por la Banda Municipal de Castelló y la Unidad de Música de la Guardia Civil. Era el momento más esperado de una velada solemne que ha reunido a autoridades civiles y militares, desde altos mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional hasta representantes del Ayuntamiento y la alcaldesa, en un Auditori completamente lleno.

El director de la Banda Municipal, José Vicente Ramón Segarra, contextualizaba a Mediterráneo así el estreno: «El pasodoble a la princesa Leonor viene a ser la culminación de una serie de actos que ha venido haciendo la Banda Municipal durante el año de su centenario». Un año intenso en el que la formación ha trabajado con artistas locales y nacionales, acogiendo a solistas de la Orquesta Nacional de España y de la Orquestra de València, además de directores invitados; en esta ocasión, lo hicieron «con la Unidad de Música de la Guardia Civil, una de las mejores bandas del ámbito nacional», destacaba.

Un concierto en tres partes

La primera parte del concierto ha estado protagonizada precisamente por esta unidad, que ofreció la Steel Overture de José Alberto Pina y el cuarto movimiento, final, de la Sinfonía nº1 de Gustav Mahler. En la segunda, la Banda Municipal ha interpretado la marcha mora Ximo y la Gran Fantasía Española de Ricardo Villa, en un recorrido brillante por ritmos tradicionales. Durante esta sección, la Asociación Cultural Moros d’Alqueria —habitual destinataria del concierto-homenaje de estas fechas— ha realizado una fila mora sobre el escenario, vestida y en formación. «Este año no podíamos dedicarles el concierto, pero quisieron sumarse igualmente», explicaba Segarra.

La tercera parte ha sido la del estreno. El pasodoble Leonor de Borbón ha comenzado con una introducción solemne y se abrió paso hacia un discurso melódico fresco, luminoso, dinámico. «Retrata la frescura de la princesa y al final tiene tintes taurinos; es un pasodoble muy alegre», detallaba el director de la Banda Municipal, que semanas antes envió la grabación de la obra al rey Felipe VI y a la princesa, quienes respondieron a la misma con una carta agradeciendo el gesto. «Ambos excusaron su asistencia a este concierto pero trasladaron sus felicitaciones», añadía Segarra. La lectura de esa carta en el Auditori ha añadido un matiz emocional que el público recibió con especial atención.

Una celebración

El cierre del concierto, con el Himno de la Guardia Civil, el Himno de la Comunitat Valenciana y el Himno Nacional, ha puesto en pie a toda la sala. Más que una celebración institucional, la noche se ha convertido en una afirmación colectiva de la relación entre la ciudad y su Banda Municipal. Un final a la altura del centenario de una formación musical que ha sabido mirar hacia afuera, hacia dentro y hacia el futuro con idéntica convicción.