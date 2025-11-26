Dan Barrett y Enric Peidro, un binomio en clave de jazz, en Castelló

El Auditori i Palau de Congressos de Castelló se prepara para recibir al Dan Barrett–Enric Peidro Quintet, que actuará este jueves 27 de noviembre a las 19.30 horas. El concierto, presentado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), promete una velada cargada de swing, elegancia y un sonido cálido que conecta con el espíritu del Great American Songbook y con composiciones propias de gran delicadeza.

La formación reúne a cinco músicos de prestigio internacional que mantienen viva la esencia del jazz tradicional. Al frente, el trombonista Dan Barrett, referente mundial del género, destaca por su fraseo lleno de swing y su capacidad para actualizar la tradición con frescura. Junto a él, el saxofonista valenciano Enric Peidro, una de las voces más sólidas del swing europeo, aporta un estilo personal inspirado en Lester Young y Ben Webster.

Dan Barrett y Enric Peidro se subirán al escenario del Auditori de Castelló este 27 de noviembre. / Fabio Galicia Jerez

Más protagonistas

El grupo lo completan el pianista Richard Busiakiewicz, la contrabajista Queralt Camps —una de las jóvenes promesas del jazz nacional— y el baterista Michael Keul, figura imprescindible del swing europeo.

Este concierto pone el broche final al XVI Seminari Internacional de Jazz de Castelló, un programa formativo dirigido por el guitarrista castellonense Fernando Marco que ha reunido a estudiantes y profesores de toda Europa. Con iniciativas como esta, Castelló consolida su posición en el mapa internacional del jazz. Las entradas están disponibles en la web del Auditori.