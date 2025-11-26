Hombres G vuelven a Castelló en 2026 con su gira 'Los mejores años de nuestra vida': ¿Cuándo actuarán?

Hombres G, uno de los grupos más influyentes del pop-rock español, ha anunciado su esperada gira Los mejores años de nuestra vida 2026, un recorrido por 21 ciudades que... ¡Hará parada en Castelló!

La banda regresará a la provincia y a la capital de la Plana en plena forma y con la promesa de convertir cada concierto de este nuevo tour en una auténtica fiesta para celebrar más de cuatro décadas de trayectoria.

La gira arrancará el 16 de mayo en Albacete y se cerrará el 12 de diciembre en Madrid. Además, el grupo estrenará el próximo 30 de abril de 2026 un documental homónimo, un largometraje que repasa su historia, su impacto generacional y la vigencia de un fenómeno musical que ha sobrevivido a modas, crisis y cambios de industria. La cinta propone un viaje emocional que conecta pasado y presente, y que reivindica el lugar del cuarteto en la historia de la música española.

Hombres G regresan a Castellón tras su paso este mismo año por el SanSan Festival de Benicàssim. / Mariscal

¿Cuándo será su concierto en Castelló?

Tal y como han comunicado de manera oficial, será el 23 de mayo de 2026 la fecha elegida para esta actuación que supone su regreso a tierras castellonenses tras su paso este mismo 2025 por el SanSan Festival de Benicàssim. (Entradas a la venta a partir del 28 de noviembre, a las 10.00 horas, aquí).

En ese mismo anuncio donde daban a conocer todas las fechas y emplazamientos elegidos, la banda asegura que esta gira quiere ser «un homenaje a todos estos años vividos juntos y a todo lo que nos queda por disfrutar». Con su formación original intacta —David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina—, Hombres G sigue siendo un ejemplo de permanencia y complicidad artística.

Un legado que sigue sumando

A lo largo de sus más de 40 años de carrera, el grupo ha firmado grandes hitos que los han convertido en banda sonora de varias generaciones. Clásicos como Devuélveme a mi chica, Marta tiene un marcapasos o Voy a pasármelo bien marcaron una época y consolidaron un sonido inconfundible que los llevó a vender millones de discos tanto en España como en Latinoamérica. Su éxito se tradujo también en una fuerte conexión con su público, capaz de llenar estadios y seguir coreando himnos que forman parte de la memoria colectiva.

La llegada de Hombres G a Castelló se perfila como uno de los grandes eventos musicales de 2026. Una oportunidad para revivir esos temas que definieron la juventud de muchos y para que nuevas generaciones descubran la energía de un grupo que nunca ha dejado de sonar. Será una cita que combinará nostalgia, potencia escénica y la celebración de un legado todavía en movimiento.

Una ola de iconos en Castelló

Además, 2026 será un año especialmente relevante para la música en Castelló: otro grupo mítico, Fito y Fitipaldis, ya ha confirmado su presencia dentro de su gira Aullidos Tour, reforzando una programación que reunirá en la ciudad a dos nombres fundamentales del rock en español.

En definitiva, el concierto de Hombres G promete ser un encuentro intergeneracional y una fecha imprescindible en el calendario cultural provincial. Una celebración de la música, de la memoria y de esos mejores años que, como recuerda la propia banda, siguen estando muy vivos.