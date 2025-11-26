El rapero de Castellón que acaba de colarse en el mayor concurso musical de Europa

El talento urbano de Castellón vuelve a cruzar fronteras. El rapero y productor Andrei La Ley, uno de los artistas locales con mayor proyección internacional, se ha clasificado para las Fases Finales del Tour Music Fest 2025, el mayor concurso europeo de música emergente. Un logro que lo sitúa ante un jurado vinculado a instituciones como Berklee College of Music y Sony Music, y que refuerza la presencia de la música urbana castellonense en el mapa europeo.

Nacido en Rumanía y criado entre Marbella y Castelló, Andrei ha construido una identidad artística basada en el multilingüismo y la mezcla de culturas. Su álbum debut, B.Y.E. (Beyond Your Expectations), está considerado el álbum de rap más multilingüe del mundo, con temas en ocho lenguas. Un proyecto que lo ha consolidado como una voz singular dentro de la escena urbana mediterránea y que ha impulsado su crecimiento más allá de España.

Andrei La Ley está iniciando una carrera meteórica en el mundo de la música urbana. / El arja Mimo

Reconocimientos

La clasificación en el Tour Music Fest 2025 llega tras un año especialmente relevante para el artista: Ganador del concurso OICHES 2025, Primer Premio en los Premios Provinciales de la Juventud, y finalista del Concurso de Bandas del FIB 2025. En paralelo, ha actuado en escenarios de España y Francia, donde su directo —entre el rap, el drill y la performance audiovisual— destaca por su energía y su narrativa cinematográfica.

La propuesta de Andrei La Ley combina géneros como el rap, el drill y el trap con un mensaje centrado en la resiliencia, la identidad mestiza y la superación personal. Su experiencia viviendo en Francia durante ocho años y su formación en lenguas, marketing y emprendimiento se reflejan en un proyecto artístico global con fuerte componente educativo. De hecho, el artista imparte charlas sobre multiculturalidad y creatividad en universidades e institutos de toda España, donde culmina cada sesión con un mini concierto en seis lenguas.

Nuevo disco

Actualmente, trabaja en su segundo proyecto discográfico, Magnum Opus I, producido por Saint Cardona y orientado a un sonido más internacional, épico y cercano al orchestral drill. La presencia de Andrei en las Fases Finales del Tour Music Fest 2025 apunta a ser un punto de inflexión en su carrera y una oportunidad para visibilizar el talento emergente de Castelló y provincia en un circuito cultural cada vez más competitivo.

Para la escena local, su clasificación representa un impulso y una inspiración para una generación de jóvenes que busca abrirse camino en la música urbana desde la independencia, la autenticidad y la diversidad cultural.