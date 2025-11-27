Bejís se convierte en un museo vivo: mural, videojuego y un final del Año Ponz que no te esperas
El 300 aniversario del ilustrado culmina este 29 y 30 de noviembre con propuestas abiertas al público
Bejís pone fin al Año Ponz con un fin de semana dedicado a la creación compartida y al diálogo entre patrimonio, tecnología y arte. El 29 y 30 de noviembre, el municipio cerrará el tricentenario de Antonio Ponz con un programa que combina muralismo en directo, un videojuego educativo y una jornada de dibujo rápido abierta a todas las edades.
La clausura, organizada por el Ayuntamiento con la coordinación de Artèria Cultural y la colaboración de la Universitat Jaume I, Arabogue Teatro y La Academia de les Arts, arranca con la intervención mural del artista castellonense Javier Soligó. Bajo el título Bejís, tierra ilustrada, la obra integra paisaje, naturaleza, agua y patrimonio local con referencias al Viaje de España, reforzando el vínculo cultural del municipio.
Un videojuego para redescubrir a Ponz
El sábado 29, a las 11.30 horas, el Horno Comunal acogerá la presentación del videojuego Viaje de España: Ponz Interactivo, creado por estudiantes del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la UJI. La propuesta permite explorar episodios y paisajes clave de la obra de Ponz mediante una experiencia inmersiva ambientada en Bejís. Los desarrolladores explicarán el proceso creativo antes de un vino de honor abierto al público.
Dibujo en vivo y arte colectivo
El domingo, de 11.00 a 13.00 horas, la Plaza Mayor y el casco histórico serán escenario de una sesión de dibujo del natural. Adrià Arnau y Verónica Leiva ofrecerán una breve guía técnica, y el actor Miguel Ángel Capilla posará como modelo mientras interpreta fragmentos del Viaje de España. Los trabajos se exhibirán en una muestra efímera antes de la entrega de los premios «Vive el arte en Bejís 2025».
Clausura institucional del tricentenario
La clausura oficial llegará a las 13.45 horas con la inauguración del mural de Soligó, poniendo punto final a un año que ha recuperado la figura de Antonio Ponz desde perspectivas artísticas, comunitarias y educativas.
