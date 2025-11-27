Así suena el pasodoble de la princesa Leonor que se estrenó en Castelló

Dicen que de la curiosidad murió el gato, pero en este caso, de la curiosidad de un músico castellonense nació el primer pasodoble dedicado a la princesa Leonor, una pieza que se estrenó de forma oficial este 26 de noviembre en la sala sinfónica del Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

El autor de esta ya emblemática obra musical es Joaquín Ferrandis, miembro de la Banda Municipal de la capital de la Plana y natural de la Vilavella. Hablamos con él para conocer mejor la génesis de un pasodoble que honra a la heredera del trono español.

De la curiosidad a la composición

«Llevo casi 40 años tocando en la Banda Municipal de Castelló y nunca sentí un verdadero interés en componer», explica Ferrandis. La chispa llegó a través de su Vilavella natal y la rivalidad entre los barrios de Sant Xotxim y Sant Roc: alguien le sugirió rescatar canciones que se tocaban hace 50 años para hacer visible esa rivalidad. «Era un mundo que no conocía, pero empecé a investigar y a hacer arreglos. Me picó la curiosidad y seguí trabajando durante tres años», recuerda.

Las mejores imágenes: Castelló estrena el primer pasodoble dedicado a la princesa Leonor / Gabriel Utiel

Dos pasodobles y un homenaje real

A finales de 2024, Ferrandis decidió componer un pasodoble que, finalmente, se volvió doble. La primera composición, dedicada a su mujer, se estrenó en la Vilavella. La segunda, finalmente, se convertiría en Leonor de Borbón. Para avanzar, pidió ayuda a David Beltrán, compañero de la Banda Municipal castellonense con experiencia en composición. «Me indicó que debía tener un esquema general del pasodoble, no solo los compases. Así fue como esta segunda pieza cobró forma», explica.

Un estreno con sello institucional

La grabación y el estreno contaron con el director de la Banda Municipal, José Vicente Ramón Segarra. Ferrandis describe el proceso como «bastante sencillo» y señala que se aprovechó el centenario de la Banda en 2025 como momento ideal para estrenar la obra e invitar simbólicamente a la princesa Leonor.

Momento de la representación musical del pasodoble dedicado a la princesa Leonor de Borbón. / MEDITERRÁNEO

Tras el concierto del 2 de julio, y con la aprobación de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la concejala de Cultura, María España, la partitura se envió a la Casa Real. La respuesta llegó en septiembre: el rey Felipe VI agradeció la invitación, aunque él y la princesa excusaron su presencia. La lectura de la carta real durante el estreno este 26 de noviembre añadió un matiz emocional a la interpretación.

La estructura musical del pasodoble

Ferrandis detalla la personalidad de su obra: «Tiene un aire taurino, aunque lo retoqué un poco para que no fuera demasiado taurino». El pasodoble arranca con una entrada señorial, evoluciona hacia un tema fresco y luminoso, incluye un fuerte cargado de trombones y posteriormente un trío, culminando en un final intenso que emocionó al propio compositor. «Me sorprendió y emocionó; no esperaba que sonara tan bien en escena», confiesa.

Un cierre a la altura del centenario

Interpretado por la Banda Municipal de Castelló y la Unidad de Música de la Guardia Civil, Leonor de Borbón se convierte en un homenaje singular, que une tradición, ciudad y monarquía. Para Ferrandis, más que una pieza musical, es «un momento especial que comparto con la formación y con Castelló».