Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pitarcus porta la seua electrònica d’autor a l’EACC de Castelló: un viatge emocional entre el dol i l’esperança

L’Espai Sonor acull aquest 28 de novembre el directe més íntim del productor castellonenc, que presenta el seu nou EP 'Tornar a ser real'

Pitarcus és el nom artístic del castellonenc Marc Pitarch, qui actuarà a l'Espai d'Art Contemporani de Castelló aquest 28 de novembre.

Pitarcus és el nom artístic del castellonenc Marc Pitarch, qui actuarà a l'Espai d'Art Contemporani de Castelló aquest 28 de novembre. / MEDITERRÁNEO

Eric Gras

Eric Gras

L’Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) torna a activar la seua funció d’altaveu de propostes que habiten en els marges. Una vocació —fundacional des del 1999— que troba en Pitarcus, àlies del productor castellonenc Marc Pitarch, un aliat natural. El seu concert d’aquest divendres 28 de novembre (20.00 hores) promet desmuntar tòpics: també l’electrònica pot ser cançó d’autor, intimitat, ferida i revelació.

Electrònica que sent

L’artista presenta el seu nou EP, Tornar a ser real, un treball construït des de la vulnerabilitat i el codi DIY. Ací, els sintetitzadors, els paisatges lo-fi i les pulsacions synthpop no busquen la perfecció, sinó el tremolor exacte d’una emoció. Pitarcus proposa una travessia sonora que reprodueix les fases del dol amorós, de la negació a l’acceptació, passant per eixa frontera movedissa entre l’esperança i la (des)esperança.

Portada de l'EP 'Tornar a ser real' de Pitarcus, que presentarà a l'EACC de Castelló.

Portada de l'EP 'Tornar a ser real' de Pitarcus, que presentarà a l'EACC de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Imperfecte com la vida

Les bases, creades íntegrament per ell, exhibixen una estètica deliberadament imperfecta, quasi tàctil, que reforça la sensació de proximitat. El resultat és una electrònica personalíssima que desarma des de dins: menuda en escala, gran en intenció.

Un concert i alguna cosa més

El músic aprofitarà el seu pas per l’EACC per avançar projectes futurs, en una cita que promet ser tan íntima com expansiva. L’entrada és lliure fins a completar l’aforament, un gest que reforça la vocació pública de l’Espai Sonor.

Noticias relacionadas y más

L’altra veu de l’EACC

Paral·lelament, el centre oferix visites guiades a Off Voices, l’exposició de Candice Breitz que examina el culte a la celebritat i l’economia de l’atenció. Una proposta que dialoga amb l’honestedat de Pitarcus: dues formes diferents de qüestionar allò que ens commou, ens seduïx i ens definix.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents