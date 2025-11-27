Arts escèniques
El Reclam 2025 enceta el seu colofó amb Sol Picó i un cap de setmana ple d’escena: Quines propostes gaudirem?
La Mostra d'Arts Escèniques que organitza la Universitat Jaume I de Castelló encara la recta final amb 14 funcions i una clausura familiar el 30 de novembre
La XXXIII Mostra d'Arts Escèniques Reclam que organitza la Universitat Jaume I de Castelló afronta la seua última embranzida amb una programació que consolida el festival com un referent escènic a les comarques castellonenques. La setmana final reuneix 14 funcions en 10 municipis, amb propostes que van de la dansa al teatre documental, passant per la performance i el circ-dansa.
El dimecres 26, el públic va inaugurar aquesta recta final al Teatre del Raval Rafa Lloret de la capital de la Plana amb Mare, d’Emergides, una peça que va recuperar la memòria de les mares dels barris obrers dels anys 80. Va ser l’última sessió ja celebrada abans de l’equador de la setmana.
Interacció i denúncia
Aquest dijous 27, el Reclam activa la instal·lació interactiva El otro lado al Vestíbul de la Facultat d’Humanitats de l’UJI. S’hi proposa un viatge íntim cap a l’assetjament escolar a través del teatre d’objectes, on els assistents es converteixen en part del dispositiu escènic.
Una jornada central dominada per la dansa
El divendres 28 concentra bona part de la intensitat del programa. L’UJI acull Mover montañas, d’Alberto Velasco, una peça que reivindica el retorn de la dansa a l’arrel popular. A Almassora, Marea Danza presenta Anudar, centrada en la reinterpretació contemporània de la Dansa dels Vetes.
La jornada també marca la incorporació del Centre Penitenciari d’Albocàsser com a nou espai del Reclam amb la proposta de València Dancing Forward, mentre el Paranimf rep Sol Picó amb La Cordero y su ejército, un cabaret apocalíptic que completa la trilogia Soroll, vanitat i alcohol. L’humor ocuparà la nit amb Mentiras inteligentes a Vila-real i el monòleg de Raúl Antón a Borriana.
De la primera infància a la performance
El dissabte 29, el públic familiar troba a Benicarló Xup-xup, teatre culinari per a xiquets de 0 a 4 anys. Borriana repeteix amb València Dancing Forward, mentre que Castelló programa la performance crítica Las cosas, dels Torreznos, una sàtira sobre el capitalisme i la vida quotidiana.
Clausura familiar de Benicàssim
La Mostra tanca el diumenge 30 amb el monòleg de Patricia Sornosa a Vilafranca i amb la tradicional clausura al Teatre Municipal de Benicàssim. Rube, de la companyia Alodeyá, proposa un univers de circ-dansa construït amb una màquina de Rube Goldberg que desencadena seqüències de llum, objectes i precisió física pensades per al públic familiar.
Un festival arrelat al territori
Organitzat per la Universitat Jaume I i integrat en la Red Española de Teatros y Auditorios Públicos, el Reclam confirma la seua aposta per la descentralització cultural, la col·laboració institucional i una mirada contemporània que connecta amb públics diversos.
