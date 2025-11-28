Estreno en Castelló: 'Aura', el debut íntimo y vibrante de Sergio Bisbal

No es la primera vez que expreso en unas líneas la importancia de ese, para mí, cuarteto mágico que transformaría el jazz a principios de la década de los 90 del pasado siglo. Hablo de Brad Mehldau, Joshua Redman, Christian McBride y Brian Blade. Cuatro gigantes, cuatro maestros, cuatro mentes dialogantes que conformaron un universo musical único. Piano, saxofón, contrabajo y batería.

Sin ser el menos conocido, aunque quizá sí tenga un rasgo más reservado en apariencia, Blade es digno heredero de los Elvin Jones, Tony Williams y Roy Haynes, por citar solo algunas leyendas del jazz. Y desde que iniciara su proyecto más personal (y colectivo al mismo tiempo), como The Fellowship Band, uno se da cuenta de que ese baterista nacido en Shreveport, Luisiana, tenía (y tiene) algo distinto a todos. Así lo pude comprobar tras escuchar por primera vez su disco de debut Brian Blade Fellowship (Blue Note, 1998).

Con la creación de esta especie de supergrupo de jazz (junto al pianista Jon Cowherd, el bajo Chris Thomas, los saxofonistas Myron Walden y Melvin Butler, el guitarrista Jeff Parker, el guitarrista de pedal steel Dave Easley y el guitarrista Kurt Rosenwinkel), Brian Blade abrió un camino donde la batería no solo marcaba el compás: lo expandía. Su sonido mezcla herencias del góspel, el blues y el jazz, cruzadas con matices folk y una espiritualidad tan sutil como tangible.

Brian Blade es uno de los bateristas de jazz más relevantes de la historia. / Dave Kauffman

Melodía interior

Ese primer disco introdujo melodías largas, atmósferas meditativas, saxos que dialogan con guitarras y pedal steel: una especie de jazz-folk espiritual en la que cada golpe de platillo, cada pausa, respira. Muchos críticos valoraron a partir de entonces su manera de «sugerir armonías y melodías con la batería», porque Brian Blade no busca el virtuosismo espectacular, sino la «melodía interior» del instrumento —su alma, decía alguien—.

Ni qué decir tiene que con el paso de los años, The Fellowship Band consolidó una voz propia: sus discos posteriores —como Perceptual (2000), Season of Changes (2008), Landmarks (2014)…— han ido sofisticando esa fusión entre lo espiritual, lo melódico y lo improvisado.

Para muchos —yo incluido— Brian Blade representa uno de los bateristas más expresivos y sensibles de la historia reciente del jazz: un autor de pulsos serenos, de silencios cargados de significado, de diálogos entre instrumentos como si fueran voces humanas.

Sergio Bisbal presenta este domingo, 30 de noviembre, su proyecto más personal, 'Aura', en Castelló. / MEDITERRÁNEO

Esa huella en Sergio Bisbal

Cuando escuché por primera vez Brian Blade Fellowship, algo vibró en mí. La mezcla de nostalgia, espiritualidad, intimidad… todo en ese disco caló hondo. Más tarde, revisitando Perceptual, comprendí aún más la densidad emocional, la honestidad sonora. Ese fue el crisol en el que crecieron algunas de mis inquietudes musicales.

Para Sergio Bisbal, baterista castellonense, el universo sonoro de Blade ha sido referencia clave: el deseo de narrar con la batería, de transformar recuerdos y sensaciones en melodías, de hacer del jazz un espacio introspectivo pero accesible. Esa influencia —esa admiración por el fraseo, por la emoción, por la coherencia íntima— late en su nuevo proyecto.

Un retrato personal en clave de jazz

Ese legado converge ahora en Aura, el primer disco de composiciones propias de Sergio Bisbal con su formación BS Community, que verá la luz en directo en el Teatre del Raval de Castelló este domingo 30 de noviembre (19.00 horas). Entradas: 12,5 €.

Con seis piezas que recorren diferentes momentos vitales —desde la euforia adolescente hasta la melancolía profunda por pérdidas personales—, Aura busca traducir en sonido emociones intensas, vivencias íntimas, trayectorias vitales. Lejos de las estructuras complejas del jazz más abstracto, Bisbal apuesta por melodías accesibles, con aire cercano, matices folk-pop, honestidad, humanismo.

La formación de BS Community combina músicos con quienes Bisbal ha compartido escenarios: Héctor Tirado (guitarra), Diego Barberà (contrabajo), Juan Ortiz (piano), Simon Taylor (saxo barítono), Víctor Jiménez (saxo alto) y, en el tema-título, la voz de una colaboradora. En algunas piezas, se asoma la voluntad de explicar, de narrar, de abrir su universo emocional al oyente.

Así como Blade transformó el jazz contemporáneo con sensibilidad, luz, densidad espiritual —como una confesión en clave de platillos, saxos y cuerdas—, Bisbal aspira a algo parecido: hacer del jazz un relato personal, una especie de humanidad recogida en notas.

Memoria, nostalgia y esperanza

Aura no nace con pretensiones de revolución técnica o vanguardista. Nace con la urgencia de emocionar, de compartir —con honestidad, con tacto—. Como una partitura vital que se escribe con tristeza, júbilo, añoranza.

Y en ese gesto, el eco de Brian Blade & The Fellowship Band resuena —no como una copia, sino como una herencia amorosa. En Castelló, este 30 de noviembre, esa herencia encontrará una nueva voz.