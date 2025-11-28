Un nuevo festival agita la cultura en un pequeño pueblo de Castellón: ¿Cuál es?

La cultura, pese lo que algunos digan, sigue siendo transformadora. El arte, las letras y la danza, renuevan y llenan los espacios, generan nuevas alianzas, provocan el asombro y nutren a las comunidades. Ha sido así siempre, y seguirá siéndolo.

Los pueblos más pequeños de Castellón son una prueba fehaciente del poder de la cultura para devolver la energía a sus calles y plazas. No son pocos los municipios que han visto en la creación de nuevas propuestas culturales, ya sean festivales de pequeño formato como ciclos, una solución para luchar contra la despoblación rural y para decir, alto y claro, que existen y tienen algo que decir.

Este último fin de semana de noviembre, los días 29 y 30, una nueva cita irrumpe con cuerza en la agenda cultural de la provincia. Se trata de Res(s)ó, Festival d'Arts Vives i Territori, que transformará Villanueva de Viver en un escenario de excepción.

El colectivo Penja'm será uno de los protagonistas de esta nueva cita cultural en el interior de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Encuentro abierto y participativo

El festival invita a vecinos y visitantes a sumergirse en talleres, performances, mesa redonda y música en directo. Todo ello con un objetivo claro: activar el territorio a través del arte vivo. La jornada inaugural arranca el día 29, a las 12.30 horas, con un taller de percusión corporal en la Plaza de la Iglesia. Tras la presentación oficial del festival (17.30), llegará la actuación del Proyecto NULO (18.00 horas). La tarde continuará con una mesa redonda entre profesionales y comunidad (19.20), el espectáculo Penja’m (20.30) y una sesión de improvisación musical a las 22.30 horas en el multiusos municipal.

Domingo de territorio y creación

El domingo 30 se abrirá con una visita guiada al patrimonio local (10.00 horas) a cargo del alcalde. De nuevo en la plaza, habrá un taller de percusión corporal (11.30), seguido de la actividad creativa Imputs (12.30 horas), que reunirá a los participantes antes de la despedida final a una del mediodía en el multiusos.

Un festival abierto a todos

Los organizadores de la cita destacan el carácter inclusivo de Res(s)ó, pensado para fortalecer el diálogo entre arte y comunidad. Excepto los talleres al aire libre, todas las actividades se celebran en el multiusos municipal y el acceso es libre para toda la población. Una primera edición que promete dejar huella.