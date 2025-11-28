Fins al 29 de novembre
Vilafranca s'ompli de poesia i reivindica Maria Beneyto amb el Festival PERA
El Festival de Poesia en Espais Rurals i Oberts torna amb l'objectiu de situar a l'escriptora valenciana en el centre del mapa literari
El Festival de Poesia en Espais Rurals i Oberts (PERA) ha tornat aquesta setmana a Vilafranca del Cid amb un objectiu clar: situar Maria Beneyto al centre del mapa literari valencià. L’autora, una de les veus més potents i alhora més silenciades del segle XX, protagonitza una edició que combina activitats comunitàries, formació i reivindicació cultural.
Beneyto: una veu imprescindible
La figura de Maria Beneyto (1920–2011) s’ha consolidat com una de les més rellevants de la poesia valenciana contemporània. Poeta profunda, marcada pel dolor de la postguerra però també per una obstinada defensa de la dignitat, va construir una obra que transita per la identitat, la memòria i la resistència. L’autora d'obres com Altra veu, Ratlles a l’aire o La dona forta va patir dècades d’invisibilització, especialment per escriure en valencià i per ser dona en un context hostil. PERA recupera, així, una veu que continua interpel·lant el present.
Un cap de setmana dedicat a la paraula
El passat dijous, 27 de novembre, ja es van celebrar activitats que ompliren Vilafranca de literatura. El públic va gaudir d’un contacontes de Rebombori Cultural i de la projecció del documental Valentes: Maria Beneyto. Avui, dia 28, és el torn dels vídeo-poemes de l’alumnat de l’IES Vilafranca i les lectures del Grup d’Escriptura Creativa. La rifa solidària d’art local i llibres de l’autora tancarà una jornada amb caràcter comunitari.
Dissabte 29, la Casa Social es convertirà en el centre de la poètica beneytiana. A les 11.30 hores s’hi presentarà l’antologia comentada de Maria Beneyto, amb el poeta i professor Manuel Valero Gómez i la directora del festival, Ruth Sancho Huerga. Serà un dels moments més destacats d’aquesta edició.
Després, l’artista visual Gabriela Lucero i el poeta i dissenyador Salvador Troncoso Curivil mostraran el fotollibre Resident. A continuació, la poeta i docent Pilar Verdú del Campo compartirà la seua obra en un acte que reforçarà el pont entre generacions literàries.
La jornada culminarà amb un concert del Trio Calima i un micro obert perquè qualsevol assistent puga compartir la seua veu. Una manera d’arrodonir un festival que entén la poesia com a espai públic i participatiu.
PERA: cultura arrelada i viva
Amb aquesta edició, PERA reafirma Vilafranca com a lloc on la poesia arrela amb força i on autors com Maria Beneyto recuperen el protagonisme que mereixen. Un festival que aposta per la cultura en context rural i que convida a descobrir —o redescobrir— una poeta indispensable.
