Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

4, 6 i 7 de desembre

L’emoció i l’arrel prenen Morella amb el Festival Tardor Musical 2025

Capella de Ministrers, La Maria i el tàndem Magraner–Cases protagonitzen una edició que reivindica el patrimoni sonor valencià

La Maria protagonitzarà la cloenda del Festival Tardor de Morella el 7 de desembre.

La Maria protagonitzarà la cloenda del Festival Tardor de Morella el 7 de desembre. / Lurdes Basolí

Eric Gras

Eric Gras

El Festival Tardor Musical de Morella 2025 torna a convertir la capital dels Ports en un far per a la música antiga i la tradició mediterrània. La ciutat acollirà, els dies 4, 6 i 7 de desembre, una programació que combina rigor històric, divulgació i sensibilitat contemporània de la mà de Capella de Ministrers, Robert Cases & Carles Magraner i La Maria, amb un concert previ d’Eduard Navarro & Jota Martínez al Centre de Dia.

Un certamen organitzat per la Fundació Cultural CdM, amb el suport de la Generalitat Valenciana, l’Institut Valencià de Cultura i l’Ajuntament de Morella, que es consolida com una cita clau per a qui busca propostes culturals amb profunditat, autenticitat i arrelament.

Ecos de tradició

El dijous 4 de desembre a les 11 hores, Eduard Navarro & Jota Martínez oferiran al Centre de Dia el programa Ecos de tradició, un recital íntim dirigit especialment a les persones residents. El concert mostrarà la riquesa dels instruments tradicionals i la seua capacitat per dialogar amb repertoris de base popular.

Eduard Navarro i Jota Martínez seran els encarregat d'obrir la present edició del festival morellà de tardor.

Eduard Navarro i Jota Martínez seran els encarregat d'obrir la present edició del festival morellà de tardor. / MEDITERRÁNEO

Navarro —amb més de 40 discos gravats i gires en 16 països— i Martínez —reconegut per la reconstrucció de més de 150 instruments medievals— conviden a un viatge sonor que connecta passat i present des de la delicadesa i el respecte per la memòria musical.

Miracles de nostra senyora

La jornada forta del festival arribarà el dissabte 6, a les 19 hores, al Teatre Municipal de Morella amb Capella de Ministrers, formació dirigida per Carles Magraner que recentment ha estat nominada als Premis Internacionals de Música Clàssica 2025 (ICMA) pel seu disc Reliquiae.

El programa Miracles de nostra senyora proposa un diàleg entre les versions del monjo Gautier de Coinci i les Cantigues de Santa Maria d’Alfons X el Savi, explorant el contrafactum, les melodies compartides i els motius lírics que han travessat els segles. Sobre l’escenari acompanyaran Magraner figures essencials del panorama valencià: Laia Blasco, Eduard Navarro, Jota Martínez i Miguel Ángel Orero.

Carles Magraner, al cap de Capella de Ministrers, tornen a Morella un any més.

Carles Magraner, al capdavant de Capella de Ministrers, que tornen a Morella un any més. / MEDITERRÁNEO

Un recorregut pels imaginaris medievals que il·lumina la importància cultural, espiritual i artística de la Mare de Déu en l’Edat Mitjana.

Dolça memòria

El 7 de desembre, a les 12.00 hores, el Saló Gòtic de l’Ajuntament de Morella serà l’escenari de Dolça memòria, el concert de Carles Magraner i Robert Cases, un duo que reivindica la universalitat de la música antiga des de la improvisació i la dansa.

Xàcares, españoletes, tarantel·les, variacions històriques com La Mi Re, o clàssics hispànics com Guárdame las vacas o la folia, s’entrellacen en un repertori que respira virtuosisme, sensibilitat i una profunda connexió amb la tradició.

L’entrada serà lliure i gratuïta fins a completar l’aforament.

La Maria tanca el festival

El colofó arribarà el diumenge 7 a les 19 h al Teatre Municipal, on La Maria, acompanyada per Darío González, presentarà el seu programa Robina, basat en el seu disc homònim publicat enguany. Un treball estructurat en tres moviments —la ruptura, el buit i l’enamorament d’una mateixa— que transcendeix l’amor romàntic per convertir-se en un viatge de transformació i autocura.

Guardonada amb els Premis Ovidi i Carles Santos, l’artista d’Oliva ha revolucionat el cant valencià des d’una mirada que combina arrel i avantguarda. El musicòleg Josep Vicent Frechina destaca que La Maria «cantava per guarir tota la seua agonia» i que Robina és «una immersió a pulmó obert en les profunditats de la ruptura emocional».

La cantant, que actuà el passat 29 d’octubre en el funeral d’Estat per les víctimes de la DANA a València, s’ha consolidat com una de les veus més commovedores i necessàries del panorama musical actual.

Festival que connecta passat i present

El Festival Tardor Musical de Morella 2025 confirma la seua vocació: posar en valor la música històrica i tradicional, acostar-la a nous públics i demostrar que continua viva, palpitant i profundament vinculada a la nostra identitat cultural.

Noticias relacionadas y más

Una edició que combina excel·lència artística, compromís social i un enfocament divulgatiu que convertix Morella en un referent per a qui busca experiències culturals autèntiques i transformadores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents