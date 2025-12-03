Rubén Pozo trae su rock vitalista a Castelló con '50town'

Rubén Pozo cerrará el año en Castelló con un directo que promete electricidad y cercanía. El músico madrileño actuará el 27 de diciembre en la Sala Terra, donde presentará 50town, su quinto álbum en solitario, acompañado de su nueva banda, Los Chicos de la Curva. La cita se enmarca en una gira nacional que supera las 25 ciudades y que confirma el gran momento creativo del artista.

Un nuevo disco para celebrar la madurez

A sus cincuenta años, Pozo reivindica la edad como impulso artístico. En 50town, producido por Ricky Falkner y grabado casi en directo en Casa Murada, el rockero transforma la palabra «cincuentón» en un territorio imaginario donde la experiencia no resta energía, sino que la multiplica. El álbum reúne diez canciones urgentes, luminosas y frescas, con ese sonido eléctrico y sin solemnidad que siempre ha acompañado al músico.

Rubén Pozo alcanza la plenitud con este nuevo disco que aterrizará en Castelló. / MEDITERRÁNEO

Los Chicos de la Curva, un bloque compacto

La gira marca su regreso a los escenarios con una formación sólida: Charly Bastard (guitarra y coros), Ángel Herranz (bajo) y Loza (batería). Juntos suenan como una banda engrasada «de local», con un directo vibrante que ya ha pasado por Gijón, Bilbao, Palencia, Toledo o Salamanca y que tendrá paradas en Madrid, Barcelona, Murcia o Sevilla.

Un concierto para fans de todas las etapas

En Castelló, Pozo desplegará un repertorio que combina los temas de 50town con los clásicos de su carrera en solitario. Más que un concierto, el músico propone una celebración del oficio y del rock, de esas canciones que resisten al calendario y siguen conectando con nuevas generaciones. Entradas on line aquí.

Un final de año perfecto para quienes buscan un directo honesto, cercano y lleno de vida.