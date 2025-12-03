Literatura
El Festival Literari Internacional de Morella 2026 ja té dates: quan se celebrarà?
El FLIM arriba a la seua V edició amb novetats i activitats per a tots els públics
N. Cruz
El Festival Literari Internacional de Morella (FLIM) confirma les dates de la seua cinquena edició: del 15 al 17 de maig de 2026. La cita literària més esperada de la província oferirà, com sempre, xarrades, visites guiades, jocs i activitats culturals, amb la intenció de superar-se cada any i fer gaudir de un cap de setmana divertit i enriquidor.
Recordant la IV edició i la participació al Festival de las Ideas de Madrid 2025, FLIM va deixar moments memorables: els pilars de la Muixeranga, els flaons de Carlos Roque, les xarrades futbolístiques, la música irlandesa amb Alix Wiseman, la ruta gastronòmica de Morella o les sessions literàries i tallers amb autors.
Noms propis
Entre els participants que van passar pel festival aquesta última edició destaquen Purificació Mascarell, Antoni Bassas, Marina Rossell, Paco Cerdà, Maria José Gálvez, Ximo Puig, Xavier Querol, Andrés Rubio, Marta Granda, Tomàs Navarro, Nuria Pablos, Pilar Astray i Javier Segura.
El festival convida tots els amants de la lectura i la cultura a viure una experiència única, descobrir nous autors i projectes literaris, i gaudir de espais emblemàtics de Morella en un ambient festiu i creatiu. Ja podeu començar a planificar la vostra visita i subscriure-us a les FLIM-storias per rebre totes les novetats i sorpreses del Festival Literari Internacional de Morella 2026.
