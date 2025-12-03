El cuerpo como territorio crítico: la performance toma la Fundació Caixa Castelló

En un tiempo marcado por la sobreproducción cultural y la desconexión material, la performance emerge como una vía para recuperar el pulso del presente. La Fundació Caixa Castelló vuelve a situar esta práctica en el centro con las XI Jornadas de Performance, que se celebran los días 5 y 6 de diciembre en la Sala Sant Miquel. Bajo el lema COS, TERRA, AIGUA, el programa plantea un recorrido sensorial y crítico por la corporalidad y los elementos primigenios, entendidos como motores simbólicos de un momento histórico liminar.

Un espacio consolidado para el arte de acción

Tras once ediciones, estas jornadas se han convertido en un punto de referencia para el arte de acción contemporáneo en Castelló. La propuesta, comisariada por Álvaro Terrones y Alfredo Llopico, reivindica la performance como práctica viva y no representacional, capaz de generar fragilidad, resistencia y comunidad. A través de artistas vinculados al territorio, el público se sumerge en un laboratorio donde el cuerpo actúa como herramienta de conocimiento y escucha.

Santiago López es uno de los artistas que participará en la presente edición de las Jornadas de Performance. / MEDITERRÁNEO

Terrones, artista e investigador especializado en prácticas performativas, aporta una mirada en la que cuerpo, territorio y escritura se entrelazan. Su aproximación curatorial destaca la dimensión experimental y la importancia de crear contextos de proximidad, donde la acción se despliega como una pregunta abierta antes que como una respuesta cerrada.

Vulnerabilidad, presencia y espacio

La primera jornada abre, a partir de las 19.00 horas, con Teresa Vilar, que trabaja la vulnerabilidad y el dolor como zonas de tránsito creativo mediante la repetición física y el desgaste. Le sigue Jason, para quien la performance es pura presencia: un vehículo que manifiesta la experiencia sin mediaciones. Completa el día Marta de la T Mallafré, cuyas acciones examinan la relación entre cuerpo y espacio a través de estructuras de gesto que evocan flujos, canales y tensiones del terreno.

Acción colectiva y resonancia material

El sábado 6 de diciembre, de nuevo a las 19.00 horas, irrumpe el colectivo SURCOS, grupo internacional surgido en la UPV que defiende la corporalidad como impulso común. Sus acciones expanden la idea de territorio compartido y prácticas colaborativas. La clausura llega con Santiago López, artista sonoro que fusiona metal, oficio industrial y espíritu punk para crear idiófonos resonantes amplificados con micrófonos piezoeléctricos.

La presente edición de las Jornadas de Performance se plantea como una observación sensorial y crítica de nuestro presente. / MEDITERRÁNEO

Compromiso renovado con la creación contemporánea

Con COS, TERRA, AIGUA, la Fundació Caixa Castelló reafirma su papel como motor del pensamiento artístico y de la experimentación. En tiempos de incertidumbre, la performance se revela como un espacio necesario donde el arte sucede en el cuerpo, en el instante y en una relación directa con el mundo.