Vuelven Los Romeos: las primeras fechas de la gira que nadie esperaba (pero todos querían)

Vuelven. Y vuelven a lo grande, como ya anunciara Mediterráneo. Los Romeos, uno de los nombres más queridos del pop punk español, anuncian las primeras fechas de su gira de regreso tras décadas de espera. Un retorno histórico que activa a toda una generación y que abre una nueva etapa en Subterfuge Records, su nuevo hogar musical.

Cuatro ciudades para empezar la cuenta atrás

Las primeras paradas ya están confirmadas y dibujan un mapa eléctrico: Madrid (Viernes 24 de abril), en la Sala Changó; Valencia (Sábado 9 de mayo), en 16 Toneladas (Fiesta Love To Rock); Zaragoza (Sábado 23 de mayo), en La Casa del Loco y Barcelona (Sábado 30 de mayo), en la sala Upload. En Castelló todavía no se conoce cuándo protagonizarán ese anhelado regreso, pero se espera contar con esa información en breve.

Las entradas pueden adquirirse desde ya a través de subterfuge.com. Y esto es solo el principio: la banda adelantará nuevas fechas en las próximas semanas.

Un regreso que parecía imposible

Nacidos en Castellón en 1988, Los Romeos marcaron un antes y un después en el pop español de los 90 con himnos como Muérdeme, Mi vida rosa, Un poquito de amor o El mundo a tus pies. Canciones que no solo conquistaron listas, sino que se incrustaron en la memoria emocional de miles de oyentes.

Tras su despedida en 1996 con Sin conexión, el grupo se disolvió, pero su música nunca perdió vigencia: siguió sonando en radios, playlists, karaokes y fiestas donde la nostalgia y la energía guitarrera se daban la mano.

Cuatro son las fechas que por ahora se conocen de la esperada gira de regreso de Los Romeos. / MEDITERRÁNEO

Ahora, casi tres décadas después, vuelven con su formación original: Juan Carlos Tomás, José Ángel Leiros, Daniel Silvestre, Julián Nemesio y la magnética Pat Escoín, que regresa al frente como un icono que jamás dejó de brillar.

Un 2026 que promete ser histórico

El regreso de Los Romeos supone mucho más que una gira: es la reactivación de un legado, el inicio de un nuevo capítulo y la oportunidad de ver de nuevo sobre el escenario una química que marcó a toda una generación.

Desde Subterfuge lo resumen así: abrir las compuertas de su «nave aeroespacial» para recibir a una banda eterna, eléctrica y absolutamente imprescindible.

La aventura vuelve a arrancar. Donde siempre estuvieron. De donde nunca se fueron. Y el público, que los ha seguido queriendo todos estos años, ya está listo para ese reencuentro.