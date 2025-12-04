Tot el mes de desembre
Per què l’estoïcisme està de moda? A Castelló hi ha la resposta
Un cicle de conferències organitzades per l'Ateneu de Castelló reivindica la vigència d’una filosofia que connecta passat, present i incerteses contemporànies
L’estoïcisme està de moda. Ho diu la divulgació, ho corroboren les xarxes i ho constata qualsevol llibreria on els manuals de filosofia pràctica conviuen amb guies per a navegar la incertesa. Però més enllà del soroll digital, a Castelló aquesta corrent torna en forma de reflexió pausada, crítica i profundament humana. Cada divendres de desembre, abans dels Nadals, un cicle de conferències organitzat per l'Ateneu proposa un viatge que va de l’Antiguitat clàssica fins als dilemes del món emprenedor, passant per la Il·lustració valenciana.
El redescobriment d’una filosofia necessària
L’èxit recent de l’estoïcisme respon a una necessitat: trobar ferramentes per entendre un temps convuls. El món laboral, les crisis encadenades i la velocitat amb què tot canvia han convertit la serenor en un luxe i la disciplina emocional en una aspiració quotidiana. En aquest context, l'Ateneu de Castelló, amb la col·laboració de l'Ajuntament de la capital de la Plana, proposa un espai per tornar a les arrels d’esta tradició i entendre-la més enllà del simple eslògan motivacional.
Maians, un estoic valencià?
El cicle s’inicia aquest divendres 5 de desembre al Menador, Espai Cultural (19.00 hores) amb una conferència dramatitzada de José Martí, catedràtic de filosofia de l’IES Penyagolosa i ex president de la Diputació de Castelló. Sota el títol Gregori Maians i Siscar: un estoic, un il·lustrat?, Martí revisita la figura del gran erudit del segle XVIII, fent-la dialogar amb els principis estoics: la disciplina, la lucidesa, la rectitud moral. Maians apareix així com un pont entre la saviesa clàssica i la modernitat valenciana, un intel·lectual que va entendre la cultura com a instrument de transformació.
Filosofia per a emprenedors en temps d’incertesa
El 12 de desembre, el protagonisme recau en Guillermo Haro Rodríguez, vicedegà de la Escola de Tecnologia de la IE University de Madrid i coautor del Pequeño libro de la filosofía estoica (Alienta Editorial). La seua proposta, Estoicismo para emprendedores: tomando decisiones en tiempos de incertidumbre, connecta directament amb una generació que treballa en escenaris fràgils i canviants. Haro defensa que els principis estoics —el control del que depén d’un mateix, la claredat mental, l’acceptació activa de la realitat— poden ser un suport imprescindible per a gestionar projectes, equips i frustracions.
Lluny de la mística del coaching empresarial, Haro reivindica una mirada sòbria: la filosofia com a disciplina d’higiene mental i com a estratègia per decidir amb coherència en moments de pressió.
Marco Aureli i Epictet: poder i servitud
El cicle es tanca el 19 de desembre amb David Hernández de la Fuente, catedràtic de filologia grega a la Complutense i reconegut escriptor i traductor. Sota el títol El emperador y el esclavo: el estoicismo de Marco Aurelio y Epicteto en perspectiva comparada, Hernández revisita dos dels noms centrals de l’estoïcisme: un emperador i un esclau, dues vides oposades unides per una mateixa recerca de sentit. La paradoxa revela l’essència universal d’esta filosofia: qualsevol persona, siga quin siga el seu destí, pot trobar en l’exercici interior una via per viure millor.
'El pequeño libro de la filosofía estoica'
Autores: Javier G. Recuenco y Guillermo de Haro Rodríguez
Editorial: Alienta
208 páginas; 14,95 euros
Una invitació a pensar des de Castelló
Les tres sessions formen una constel·lació que permet entendre l’estoïcisme com un organisme viu, capaç de mutar i adaptar-se. Des de la tradició humanista fins a l’empresa tecnològica, des del món antic fins al present frenètic, el cicle proposa una pregunta que travessa segles: què vol dir viure bé?
En un desembre ple de presses i llums, Castelló obri un espai per aturar-se. Per recuperar la calma, el pensament i, sobretot, la capacitat de mirar la realitat amb una serenor que, hui més que mai, sembla revolucionària.
