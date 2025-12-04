Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música barroca

Un Vivaldi íntim i lluminós: Vespres d’Arnadí, en concert gratuït a Castelló

El prestigiós ensemble barroc oferix una actuació a l'esglèsia de Sant Vicent Ferrer de la capital de la Plana amb entrada lliure i donatiu voluntari

L'ensemble Vespres d'Arnadí es presenta a Castelló amb un programa titulat 'Vivaldi Eclipsant'.

Eric Gras

L’església de Sant Vicent Ferrer de Castelló acollirà aquest divendres 5 de desembre, a les 20.00 hores, un dels concerts més destacats de la tardor cultural a la ciutat: Vespres d’Arnadí, una de les orquestres barroques més prestigioses de l’Estat, presentarà el seu programaVivaldi eclipsant, un recorregut intens i virtuós per l’univers del compositor venecià. El públic també podrà escoltar obres de Händel, Fasch i Telemann, configurant una vetlada d’alt nivell interpretatiu.

Accés lliure i experiència íntima

Un dels grans atractius de la proposta és el seu format: entrada lliure amb donatiu voluntari. Una oportunitat excepcional per gaudir d’un conjunt de primer nivell en un entorn proper, càlid i acústicament privilegiat. L’actuació està organitzada en col·laboració amb el Conservatori de Castelló, la parròquia de Sant Vicent Ferrer i L’Ateneu d’Història i Art.

Dani Espasa és el director del conjunt barroc Vespres d'Arnadís.

Protagonistes del concert

El programa comptarà amb la participació de músics de referència en la interpretació històrica com són Sara Parés, flauta de bec; Pere Saragossa, oboè; Farran Sylvan James, violí; Pep Borràs, fagot i Dani Espasa, clave i direcció

Especialment destacable és la presència de Pep Borràs, figura clau en l’àmbit del fagot i el baixó històric, així com la direcció de Dani Espasa, artista versàtil que ha treballat en produccions del Gran Teatre del Liceu i ha dirigit al festival de Halle.

Una trajectòria consolidada

Creat el 2005, Vespres d’Arnadí és un ensemble que combina rigor musicològic amb frescor interpretativa. Han actuat en sales de gran prestigi —Palau de la Música Catalana, L’Auditori, Festival de Peralada, Londres, Halle, Praga o Madeira— i són grup resident del Centro Nacional de Difusión Musical.

El seu últim disc, inVISIBILI, enregistrat amb el contratenor Xavier Sabata, ha estat elogiat per la crítica. Aqueta mateixa tardor es publiquen a més dues recuperacions patrimonials de gran valor: Giuseppe riconosciuto de Terradellas i El regreso del hijo pródigo de Baguer.

Una cita imprescindible

Per la qualitat del programa, el prestigi del conjunt i l’oportunitat de gaudir-lo de forma gratuïta, el concert de Vespres d’Arnadí es confirma com una de les propostes culturals imprescindibles d’aquesta setmana a Castelló.

TEMAS

