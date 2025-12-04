El 16 de gener
La veu de Vinaròs viatja a l’Eurosonic: Esther actuarà als Països Baixos
La cantant castellonenca actuarà a l’ESNS de Groningen dins de Meet the Spaniards!
La música valenciana tornarà a sonar amb força a Europa. La vocalista Esther formarà part de la programació de l’ESNS (Eurosonic Noorderslag), una de les fires professionals més importants del continent, que se celebrarà a Groningen entre el 15 i el 17 de gener de 2026. L’artista vinarossenca actuarà el divendres 16 en el marc de la festa Meet the Spaniards!, una iniciativa de The Spanish Wave que reuneix algunes de les propostes estatals més rellevants del moment.
ESNS, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és considerada la trobada que obri oficialment la temporada de festivals i conferències. Cada edició convoca més de 40.000 assistents, 350 artistes i 4.000 professionals de la indústria. Una plataforma immillorable perquè creadors emergents amplien fronteres, establisquen connexions i consoliden la seua trajectòria internacional.
Trovam EUxChange i la promoció de les llengües minoritzades
La presència d’Esther als Països Baixos és possible gràcies al programa Trovam EUxChange, una iniciativa impulsada per la Fira Valenciana de la Música orientada a recolzar les llengües minoritzades. El projecte compta amb la col·laboració de Dutch Music Export i s’alinea amb l’aposta europea per reforçar la diversitat cultural.
A la festa Meet the Spaniards!, Esther compartirà cartell amb Califato ¾ i amb el duet AlexAbril, en la que serà la cinquena participació de The Spanish Wave en el festival neerlandés. La proposta de la cantant de Vinaròs arriba després d’una trajectòria que l’ha posicionada com una de les veus més sòlides del pop-rock en valencià.
Un moment clau per al projecte musical d’Esther
El concert de Groningen servirà perquè l’artista de Vinaròs continue presentant Tot comença, el seu últim treball, editat per Primavera d’Hivern. El disc suposa un pas endavant respecte als seus anteriors llançaments —Les teues ales (2021) i Les cartes que mai vaig cremar (2022)— i incorpora sonoritats més guitarreres, energia pop-punk i una dosi de nostàlgia dels anys 2000. Una evolució que ha reforçat la seua identitat artística i que, en directe, es tradueix en un espectacle cada vegada més potent.
Un intercanvi cultural que creix
Trovam EUxChange no sols impulsa artistes valencians cap a l’exterior, sinó que també facilita que creadors europeus visiten la Comunitat Valenciana. Enguany, la iniciativa ha permés actuacions com la del cantautor Pau Alabajos al Festival Fengaros de Xipre, o l’arribada a Castelló del músic xipriota Demetris Mesimeris. També ha inclòs la neerlandesa Immen, que canta en frisó, i el grup francés Brama, referent de l’escena occitana.
El programa s’emmarca en LIVEMX, projecte d’Europa Creativa per a enfortir el sector cultural del continent entre 2021 i 2027. En les pròximes setmanes es donarà a conéixer quin artista valencià participarà en la fira Babel Music XP de Marsella, prevista del 19 al 21 de març.
The Spanish Wave, un pont internacional
La col·laboració amb The Spanish Wave és clau per entendre l’abast del projecte. Esta plataforma de Live Nation treballa en la internacionalització del talent emergent i manté estrets vincles amb segells, promotores i institucions com AIE, SGAE, Instituto Cervantes, Mahou, Ticketmaster New Music, Mondo Sonoro, DOD Magazine i Radio 3. La seua presència a ESNS reforça el paper de la música valenciana en els principals circuits europeus.
