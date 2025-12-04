El 6 de desembre
La gran festa de les lletres valencianes desembarca en un xicotet poble de Castelló: saps quin?
La Plaça del Llibre arriba a la comarca dels Ports amb diferents tallers, teatre, poesia i presentacions literàries
La Plaça del Llibre torna a la província de Castelló aquest 6 de desembre amb una jornada pensada per a dinamitzar la lectura i acostar la literatura valenciana a tots els públics. El festival, que ja supera la dècada de trajectòria, s’ha convertit en el major aparador de les lletres valencianes, un espai que reconeix el treball dels autors i autores i que genera un contacte directe amb els lectors. Una celebració literària que aposta per una programació gratuïta, transversal i oberta a tota la ciutadania.
Una inauguració que enceta la festa
La jornada s’inicia a les 10.30 hores amb la inauguració oficial de la Plaça del Llibre de Cinctorres, que convertirà el Local de Festes d'aquesta localitat de la comarca dels Ports en un punt de trobada cultural.
Tallers infantils i activitats formatives
De 10.30 a 14.00 hores, la Plaça del Camacuc acollirà tallers i jocs infantils a càrrec d’Acció Cultural del País Valencià, una proposta pensada per a fomentar la lectura entre els més menuts. Paral·lelament, de 12.00 a 14.00 hores, tindrà lloc la Trobada de BiblioXarxa – Ciutat Lectora, guiada per Alicia Sellés, amb un enfoc més formatiu.
Teatre, poesia i novetats editorials
A la vesprada, a les 16.30 hores, arribarà el teatre infantil amb El tresor de l’encantada, de la companyia Disparatario. El to poètic el posarà el recital Veus i traces (17.45), amb Joan Callau, Carme Cruelles i Albert Gavalda, que presentaran llibres com Com l’hora blava, Caldrá la pluja i Tintes molles d’alba.
La jornada culminarà a les 18.30 hores amb la presentació de Licantropia, de Carles Terès, acompanyat per Jordi Marín, que aportarà una mirada literària i crítica a aquesta obra.
Amb una proposta que combina activitats familiars, poesia, formació i narrativa, la Plaça del Llibre reafirma el seu compromís amb la lectura, la cultura i el territori, consolidant Cinctorres com un punt destacat dins del mapa literari valencià.
