'Love me more' se corona como el mejor cortometraje de la provincia de Castellón

La Diputación de Castellón ha coronado, en una gala celebrada en el Auditori i Palau de Congressos, al filme Love me more como mejor cortometraje de la provincia en el Festival Cortometrando.

La pieza dirigida por Silvia Goterris y rodada en Llucena ha obtenido el respaldo del jurado en una ceremonia que ha rendido homenaje a los cineastas que formaban parte de la XIII edición de una cita que ha destacado por el alto nivel de los proyectos presentados. El segundo premio ha sido para Augusto vive de Javi Pitarch, mientras que La Cucaracha, de Guille Martínez, ha obtenido el tercer premio.

Platós improvisados

En la velada se han presentado y proyectado los cortometrajes finalistas que convirtieron a cuatro municipios del interior de Castellón en platós improvisados. «Cuatro obras que combinan profesionalidad, emoción y una conexión real con el entorno», como ha asegurado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, quien ha destacado que «cada uno de los cortos presentados en esta edición ha sido un ejemplo de cómo, con un tiempo limitado, se pueden alcanzar grandes alturas de creatividad y profundidad. Pero más allá de los logros artísticos, cada uno de estos cortometrajes ha sido también una ventana hacia nuestros pueblos».

Cuatro municipios

Cortometrando ha permitido llenar de actividad Llucena, Vilar de Canes, Villamalur y Santa Magdalena de Pulpis, los cuatro municipios convertidos en escenarios cinematográficos. Al respecto, Clausell ha señalado que «cada rodaje ha dinamizado la vida de estos pequeños municipios, implicando a vecinos y mostrando la riqueza cultural y paisajística de nuestras localidades».

Este es, sin duda, uno de los grandes logros del certamen: la visibilidad de los pueblos y su capacidad para inspirar nuevas generaciones de creadores. Hasta ahora, 75 municipios de Castellón han sido escenario para la grabación de cortos, creando un auténtico mapa cinematográfico que pone en valor el patrimonio natural, cultural, arquitectónico e histórico de la provincia.

Finalmente, los espectadores han querido reconocer también con el Premio del Público a la cinta ganadora del festival. El premio al mejor sonido ha sido para Abril Sanka y Nicolás Gabriel por Love me more, y el de la mejor fotografía ha ido a manos de Wally Sanz por ese mismo corto. Salva Duyat y Paula Serrano han recibido los galardones a la mejor interpretación por su trabajo en La Cucaracha y Augusto vive, respectivamente.