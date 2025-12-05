¿Cuándo será el esperado concierto de Los Romeos en Castellón? Aquí te lo contamos

La espera ha terminado. Tras anunciar oficialmente su reunión para celebrar los 35 años de su álbum debut, Los Romeos regresan a los escenarios en 2026 con su formación original.

Para los que vivieron su juventud a ritmo de himnos como Muérdeme o Mi vida rosa, la noticia ha caído como un trueno: la banda castellonense está de vuelta.

Fechas confirmadas… y una cita especial en Castellón

Ya se han hecho públicas algunas de las primeras paradas de su gira: el 24 de abril en Madrid (Sala Changó), el 9 de mayo en Valencia, el 23 de mayo en Zaragoza y el 30 de mayo en Barcelona.

Cuatro son las fechas que por ahora se conocían de la esperada gira de regreso de Los Romeos. / MEDITERRÁNEO

Pero la gran sorpresa llega para sus fans en Castellón: según el anuncio oficial del festival, la banda actuará en el Capla Festival el 3 de octubre de 2026. Esa es la fecha que muchos estaban esperando marcar en el calendario.

Además, Los Romeos también han confirmado su participación en el Sonorama Ribera 2026 —que se celebrará del 5 al 9 de agosto— sumándose así a la programación de festivales en su vuelta.

Una noche para recordar

Quienes acudan a Castellón tendrán la oportunidad de revivir la energía de los 90. Saltar, cantar y vibrar con viejos himnos convertidos en himno generacional: Muérdeme, Mi vida rosa, Un poquito de amor… clásicos que siguen tan vivos como entonces.

No se trata solo de nostalgia: es un reencuentro con una época, con una identidad sonora, con recuerdos compartidos. La banda llega con la formación original, la que marcó una era, y con la promesa de devolver al escenario la intensidad de su juventud.

¿Por qué este concierto merece estar en tu agenda?

Porque es la primera actuación confirmada en provincia de Castellón desde su regreso .

. Porque la gira ya recorre ciudades clave de España, lo que subraya su dimensión nacional.

Porque su paso por festivales consolida ese regreso con garantías de espectáculo y buen ambiente.

Porque, para muchos, este concierto promete ser un momento generacional: una noche antes irrepetible.

Prepara la voz, afina tu nostalgia, apunta la fecha y mantente pendiente: 3 de octubre de 2026 puede ser la noche en la que revivas —o descubras— por qué Los Romeos siguen siendo una leyenda del pop-punk español.