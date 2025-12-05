El 7 de desembre
Xiomara Abello transforma la memòria del Baix Maestrat en música
La cantautora presenta a Santa Magdalena de Polpis el seu nou treball discogràfic, 'So de Saó'
La cantautora magdalenera Xiomara Abello torna a casa per a iniciar la gira del seu nou projecte, So de Saó, aquest diumenge 7 de desembre a les 19.00 hores a l’Auditori Municipal de Santa Magdalena de Polpís, en un concert d’entrada lliure. Una estrena simbòlica, carregada de retorns, en una localitat clau per a la gestació d’un àlbum que rescata la memòria popular valenciana.
Després de més d’un any d’investigació etnogràfica pel Baix Maestrat, Abello transforma testimonis orals en un espectacle que combina música, poesia i relat per a reconnectar-nos amb un passat que encara ressona. So de Saó recull històries quotidianes: rols de gènere tradicionals, el vincle amb la terra, oficis desapareguts, matrimonis concertats o el desig de tornar a l’arrel. Cançons que actuen com a arxiu emocional perquè, quan les seues portadores deixen d’explicar-les, no s’esborren.
«La saó és el record latent de la pluja», escriu Júlia Viejobueno. En la cultura valenciana, eixe record és la memòria col·lectiva que Abello reivindica com a sòl fèrtil per a mirar el futur.
Una trajectòria fèrtil
Amb una trajectòria que travessa el jazz, el folklore llatinoamericà i les tradicions de la Comunitat Valenciana, Xiomara Abello ha consolidat una veu pròpia, arrelada i contemporània. So de Saó suposa un pas més en esta línia de treball, profundament connectada amb la defensa del territori i les pràctiques agroecològiques.
Sobre l’escenari l’acompanyaran Martina Sabariego (contrabaix i cors), Jordi Pastor (acordió, percussió i cors) i Kike Barberà (so). Un equip que complementa una proposta íntima, artesanal i de fort pes narratiu.
Un concert per a descobrir, escoltar i recordar. Santa Magdalena serà el punt de partida d’un projecte que reivindica la paraula dita, les arrels i la necessitat de preservar allò que el temps amenaça d’esborrar.
