El Cant de la Sibil·la torna a Sant Mateu: un viatge ancestral entre el so i el mite
L'esglèsia Arxipestral de la localitat recupera aquesta tradició medieval que es representarà el 7 de desembre a les 18.00 hores
A Sant Mateu, i més concretament a l’antiga Arxiprestal —temple gòtic alçat per l’ambició dels mercaders de llana connectats amb la Florència dels Medici—, el passat no és un arxiu; és un actor que torna del silenci.
El protagonista és el Cant de la Sibil·la, un drama litúrgic la arrel del qual és més profunda que el propi cristianisme (i que torna a la localitat castellonenca, a la seua esglèsia Arxiprestal, aquest 7 de desembre, a les 18.00 hores). Naix de la pitonisa pagana, la Sibil·la de Cumes, el seu oracle, cristianitzat per Sant Agustí, va mutar en l’himne temut: «Iudicii signum: tellus sudore madescet» («Senyal del Judici: la terra s’impregnarà de suor»). Era l’eina de l’Església medieval per a al·leccionar el poble, un avís de foc i sang, la «consueta» repetitiva que garantia la correcció moral. Les primeres melodies gregorianes, documentades des del segle X en còdexs com el de Limoges o el cordovès, ja portaven el pes de l’inevitable.
Supervivència i resistència
El Cant de la Sibil·la va sobreviure al cisma de la modernitat. Quan el Concili de Trento (segle XVII) va eradicar els drames paralitúrgics per considerar-los «profans» i excessivament teatrals, la flama s’apagà en quasi tota Europa. Només l’obstinada resistència de Mallorca va mantindre viva la monodia, una excepció que es va consolidar com a tresor de la humanitat.
I és des d’aquesta flama balear, transportada per la influència històrica de l’Orde de l’Hospital —cal recordar que el comanador, fra Martí de Sanchiç, era mallorquí—, que el cant torna a Sant Mateu.
La recuperació de la representació és un esforç per a materialitzar una continuïtat aturada per l’oblit i, més recentment, pel covid-19, convertint la vila en l’única de la diòcesi de Tortosa que la interpreta.
El camí per a recompondre la tradició ha estat un acte d’arqueologia musical. Sense documentació pròpia, l’Associació Cultural Antigues Ordres Militars del Maestrat va beure de la font mallorquina per als versos, però adoptant les melodies de la Catedral de Tarragona per la vinculació històrica amb el Maestrat.
Empremta local
Però Sant Mateu es permet una llicència poètica, una empremta local que dona un gir brillant al drama. Si la Sibil·la anuncia la justícia i Déu l’executa, qui empunya l’espasa al temple? La resposta es troba en el topònim de la vila, en la seua història farcida d’arcàngels: Sant Miquel.
L’arcàngel, líder dels exèrcits celestials i el nom del qual significa «Qui com Déu?», entra en escena com el just executor. Al Vall de l’Àngel, terra esotèrica de concilis i finals de conflictes, no podia ser d’una altra manera. La profetessa pagana s’alça amb la seua veu de vaticini, però l’espasa justiciera és portada per la figura que ha protegit la vila invicta des de temps remots. És un gest simbòlic: unifica l’avís diví amb la identitat d’un poble.
El 2010, la UNESCO va declarar el Cant de la Sibil·la Patrimoni Immaterial de la Humanitat, reconeixent l’asiomada persistència d’aquesta peça escatològica. En recuperar el seu cant aquest 7 de desembre (l’acte comptarà amb la col·laboració dels Colla de Dolçainers i tabaleters Guillem Sorolla de Sant Mateu, el Grup de Gutitarres de Sant Mateu i la soprano Fina Galindo), amb la imaginació ja vestida de Nadal, Sant Mateu no sols celebra la memòria; s’alinea, de nou, amb la por antiga i sublim a la justícia final. L’acte no és sols cultura, sinó una declaració de noblesa que, com reza el text: «Noblesa… ens obliga». L’espasa s’alça, i la veu, monòdica i profunda, anuncia que, malgrat els segles, el judici continua pendent.
