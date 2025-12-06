Rosa Ribas, en Nules: convertir lo cotidiano en territorio inquietante

Rosa Ribas siempre se ha interesado por la relación que se establece entre el personaje y el escritor, y el personaje y el lector. Eso es algo que uno sabe, o más bien ve, o lee, en realidad, a través de su obra. Una obra que, con el tiempo, dibuja una trayectoria literaria sólida que uno acompaña y, con suerte, llega a habitar.

El quehacer literario de la autora catalana está unido a mí en cierto sentido, y no porque la haya seguido de cerca –que también–, sino porque durante tres años consecutivos, 2016, 2017 y 2018, nuestras conversaciones se cruzaron en momentos que atesoro en la memoria.

Tres conversaciones

La primera, en torno a Azul marino, la tercera parte de la trilogía de Ana Martí; la segunda, con La luna en las minas, esa novela dura y luminosa que la llevaría a recibir el Premio Letras del Mediterráneo que concede la Diputación de Castellón. Dos entrevistas que me enseñaron algo más que una bibliografía: me revelaron una forma de mirar el mundo hecha de precisión, ironía y una sensibilidad casi naturalista para detectar lo raro en lo cotidiano. Y luego, en 2018, la casualidad –o la literatura, que a veces se disfraza de casualidad– quiso que coincidiéramos en Morella Negra com la Trufa, en la siempre enigmática comarca de Els Ports, un lugar de fronteras físicas y emocionales, como su literatura.

Rosa Ribas presentará su novela 'Lejos' en Nules gracias al club de lectura Cosas & Musas. / ZOWY VOETEN

Cosas & Musas

Esa constelación personal con Ribas vuelve ahora con motivo de su visita a Nules el 12 de diciembre (a las 20.00 horas, en la Biblioteca Municipal), gracias al club de lectura Cosas & Musas. Allí hablará de Lejos (Tusquets), quizá la novela donde condensa con mayor claridad su poética contemporánea. Si algo distingue su escritura es la capacidad para convertir espacios comunes –pueblos, barrios, urbanizaciones– en laboratorios de conducta, escenarios donde el costumbrismo se vuelve inquietante y la normalidad adquiere un brillo siniestro. En Lejos explota ese filón hasta el extremo: una urbanización fantasma, nacida de la ambición inmobiliaria de un país que quiso correr antes de aprender a caminar, se convierte en un territorio simbólico donde habitan la soledad, el miedo al otro y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo aunque ese lugar esté a medio construir.

Una parábola de nuestro tiempo

La historia de Él y Ella, sin nombres, sin más identidad que la que el lector les concede, funciona como una parábola de nuestro tiempo: vidas dañadas que buscan amparo en espacios rotos, afectos que surgen en los márgenes, una comunidad que se cohesiona a base de intolerancia y apariencia. En ese escenario aparece Matías, guardián áspero de un cementerio clandestino, como recordatorio de que a veces la verdad solo puede preservarse desde los márgenes, nunca desde el centro.

'Lejos' Autora: Rosa Ribas Editorial: Tusquets 288 páginas; 18,90 euros

Quizá por eso Lejos resuene tanto: porque habla de un país que todavía vaga por rotondas que no llevan a ninguna parte, pero también de la posibilidad –mínima, frágil– de acompañarse en mitad del desierto. Y, de algún modo, volver a Ribas después de aquellos años compartidos es reconocer que sus novelas siguen operando como entonces: iluminando lo que permanece oscuro incluso cuando creemos haberlo dejado atrás.