La orquesta más famosa del cine aterriza en Castelló: esto es lo que te espera en 'Toon Story 2026'

La Film Symphony Orchestra (FSO), una de las formaciones musicales más populares y reconocidas del panorama español, aterrizará en Castelló el 22 de mayo de 2026 con Toon Story, un vibrante espectáculo dedicado a las bandas sonoras del cine de animación. El concierto, que tendrá lugar en el Auditori i Palau de Congressos a las 20.00 horas, promete ser una de las citas culturales más destacadas del próximo año, especialmente para el público familiar y para todos aquellos que han crecido con las melodías más icónicas de Disney, Pixar, DreamWorks o Studio Ghibli.

Toon Story no es un concierto al uso. Es una experiencia audiovisual inmersiva diseñada para emocionar a espectadores de todas las edades, combinando música sinfónica, proyecciones, iluminación espectacular y el carisma inconfundible de su director, Constantino Martínez-Orts. Con un repertorio que reúne algunos de los temas más queridos de la historia del cine animado, la FSO prepara un viaje musical que apela tanto a la nostalgia como al descubrimiento.

Un espectáculo para emocionarse en familia

La propuesta plantea un recorrido por las bandas sonoras que han marcado a distintas generaciones. El público podrá revivir la magia de Aladdín, Pocahontas, La Bella y la Bestia o La princesa Mononoke; cantar y emocionarse con Toy Story, El Rey León o Shrek; y dejarse llevar por la épica de títulos como Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o Anastasia. También habrá espacio para clásicos como Monstruos S.A., Los Increíbles, Ice Age, Chicken Run, Pesadilla antes de Navidad, Tom y Jerry y muchas más.

La clave del éxito de Toon Story reside en su capacidad para conectar con públicos muy distintos. Para los más pequeños, es una puerta de entrada fascinante al universo de la música orquestal. Para los adultos, supone un reencuentro emocional con las películas que marcaron su infancia y juventud. La FSO vuelve a demostrar que la música de cine es un lenguaje universal capaz de unir generaciones en un mismo espacio.

Más de 70 artistas sobre el escenario

Uno de los principales atractivos del espectáculo es su imponente despliegue artístico. La Film Symphony Orchestra reúne a más de 70 músicos y cantantes, lo que permite recrear con fidelidad la fuerza, la riqueza tímbrica y la emoción de las grandes partituras originales. Cada pieza se acompaña de una puesta en escena diseñada al detalle, con efectos visuales y lumínicos que intensifican la narrativa musical.

Al frente de este gran cuerpo artístico estará Constantino Martínez-Orts, compositor, divulgador musical y uno de los directores especializados en música de cine más reputados del panorama europeo. Maestro carismático y comunicativo, es conocido por su energía sobre el podio y su capacidad para envolver al público en cada interpretación. Su trayectoria incluye colaboraciones con figuras como Alan Silvestri, Harrison Ford, Hugh Grant o Pablo Alborán, además de haber dirigido en los principales auditorios de España.

FSO: un proyecto pionero en música de cine

La Film Symphony Orchestra nació con una vocación clara: acercar la música sinfónica a nuevos públicos a través del cine. Su fórmula, basada exclusivamente en bandas sonoras y compositores vinculados al séptimo arte, la ha convertido en un proyecto cultural único en España. La FSO ha logrado llenar auditorios, crear comunidad y consolidarse como un referente en la difusión de la música cinematográfica, mezclando cultura, espectáculo e innovación.

Constantino Martínez-Orts es uno de los directores especializados en música de cine más reputados del panorama europeo. / MEDITERRÁNEO

Bajo la dirección de Martínez-Orts, la orquesta ha interpretado versiones en directo de películas como Frozen o Regreso al futuro, sincronizando banda sonora y proyección, y también ha participado en eventos tan señalados como la gala de los Premios Goya, para la que el maestro compuso la música original en 2017. Además, su labor ha sido reconocida con numerosos premios nacionales e internacionales.

Entradas, precios y recomendaciones

Las entradas para Toon Story en Castelló ya están disponibles desde 39 euros. El aforo es limitado y la organización prevé una alta demanda, por lo que se recomienda adquirir los tickets con antelación aquí.

Entre las advertencias importantes, se señala que no se aconseja la asistencia de menores de cinco años y que el espectáculo utiliza efectos de luz estroboscópica, algo a tener en cuenta para personas fotosensibles.

La Film Symphony Orchestra nació con una vocación clara: acercar la música sinfónica a nuevos públicos a través del cine. / MEDITERRÁNEO

Toon Story ofrece una oportunidad única para descubrir —o redescubrir— el poder emocional de la música sinfónica aplicada al cine de animación. Un espectáculo pensado para disfrutar, para sorprender y, sobre todo, para vivir en familia una de esas noches capaces de quedarse en la memoria durante años.