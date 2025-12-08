El IVC inicia la venta de abonos del Teatre Principal y el Auditori de Castelló para el primer trimestre de 2026: esta es la programación

El Institut Valencià de Cultura (IVC) inicia el periodo de venta de los abonos culturales del Teatre Principal y Auditori de Castelló correspondientes al primer trimestre de 2026.

La delegada territorial del IVC en Castellón, Nuria Felip, ha destacado que los nuevos abonos culturales “ponen de manifiesto la variedad y riqueza de propuestas, desde el flamenco más innovador hasta la música clásica y contemporánea, pasando por el teatro comprometido, las producciones valencianas y la danza de vanguardia. En 2026 seguiremos apostando por una cultura abierta, diversa y dirigida a todos los públicos”.

Asimismo, Felip ha agradecido al público castellonense “el respaldo a las propuestas de esta temporada que han permitido alcanzar récords en venta de entradas, con todas las localidades vendidas en muchos espectáculos tanto en el Teatre Principal como en el Auditori”.

Por último, la delegada territorial ha recordado que ambas programaciones de abono se completarán con otras actividades culturales en sendos espacios a las que se unirán las propuestas del Museu de Belles Arts, EACC y Palau de Congressos de Penyíscola, que conformarán la programación del Institut Valencià de Cultura para el trimestre enero, febrero y marzo de 2026.

Antonio Serrano también forma parte de la agenda del primer trimestre del 2026 / Mediterráneo

Abono del Teatre Principal

El Teatre Principal de Castelló inaugurará su programación de abono el 17 de enero con ‘Los días lentos’, nueva producción del IVC, escrita y dirigida por Lola Blasco, que explora la fragilidad humana ante el paso del tiempo.

Le seguirá, el 24 de enero, ‘Muerta de amor’, un espectáculo de flamenco contemporáneo de Manuel Liñán & Compañía.

En febrero, el teatro acogerá la producción valenciana ‘Postals’, de Guadalupe Saez, y el día 15 se subirá al escenario la Compañía Nacional de Teatro Clásico con ‘Los hidalgos de Verona’, de William Shakespeare. El mes finalizará con ‘Los locos de Valencia’, de Lope de Vega, una producción propia del IVC.

La comedia ‘Parejas imperfectas’, de Martyna Majok y con adaptación de Bernabé Rico, abrirá el mes de marzo. Tras un paréntesis con motivo de las fiestas de la Magdalena, la actividad de abono volverá el 22 de marzo con ‘Las bingueras de Eurípides’, de Las Niñas de Cádiz, una comedia fresca y reivindicativa.

El trimestre se cerrará con ‘Firmamento’, una propuesta de danza contemporánea de la compañía La Veronal, dirigida por el coreógrafo valenciano Marcos Morau, galardonado internacionalmente y gran vencedor en la última edición de los Premios Max.

Programación de abono del Auditori de Castelló

El Auditori de Castelló ofrecerá 10 espectáculos en el abono de invierno. La programación dará la bienvenida al nuevo año el 2 de enero, a las 19.30 horas, con la actuación de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana y el Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts, con un recorrido por la ópera y la zarzuela.

La programación continuará el 10 de enero con el recital de Claudio Constantini, combinando bandoneón y piano con obras de Bach, Debussy y Beethoven. El 16 de enero será el turno de Le Concert de l’Hostel Dieu, con un programa dedicado al barroco femenino.

En febrero, concierto de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, bajo la dirección de Sir Mark Elder, con la participación del Cor de la Generalitat Valenciana. El 19 de febrero, el jazz será protagonista con Baptiste Bailly Trio. El 27 de febrero, la Orquestra Simfònica de Castelló dedicará su concierto a Manuel de Falla y al repertorio español con la colaboración del armonicista Antonio Serrano, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2025.

En marzo, el 6 de marzo, concierto de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, dirigida por Dima Slobodeniouk, con el violonchelista Pablo Ferrández, con obras de Sibelius y Elgar. El 17 de marzo tendrá lugar el recital del Simply Quartet con piezas de Debussy, Wolf y Shostakóvich. El 25 de marzo, Isabel Villanueva y François Dumont ofrecerán un concierto para viola y piano. La programación se clausurará el 27 de marzo con la actuación de Nostrum Mare Camerata, con una reinterpretación contemporánea del Stabat Mater de Pergolesi.

Venta de abonos, renovaciones y entradas

El periodo de renovación de abonos estará abierto del 9 al 11 de diciembre.

Los días 12 y 13 de diciembre se habilitará el cambio de butacas, mientras que las nuevas altas de abonados podrán realizarse el 16 y 17 de diciembre.

A partir del 18 de diciembre, se pondrán a la venta las entradas sueltas tanto en taquilla como a través de la página web oficial del IVC.