La música que resuena desde Castelló y honra a las víctimas de la dana

Hay ocasiones en las que la música deja de ser únicamente un ejercicio artístico para convertirse en un acto de reparación. Ocurre cuando quienes interpretan no buscan solo llenar un auditorio, sino acompañar un duelo colectivo que todavía supura. El Ensemble de Cellos Conversa, formado en la clase de José Enrique Bouché del Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de Castelló, viaja a Madrid con ese propósito: recordar a las víctimas de la dana que arrasó la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024 y que dejó tras de sí un paisaje emocional difícil de recomponer.

No es casual que este proyecto nazca del aula castellonense. Algunos de los integrantes provienen de las zonas afectadas –en especial Algemesí– y vivieron de cerca el impacto de aquella riada devastadora. A los pocos días de la tragedia, profesores y estudiantes acudieron juntos al municipio para retirar barro, ayudar a las familias y tratar de sostener, aunque fuera por unas horas, la sensación de desamparo. De aquel gesto espontáneo surgió la convicción de que podían hacer algo más: convertir la música en un refugio simbólico y en una forma de apoyo continuo. Así tomaron forma estos conciertos solidarios, cuyos beneficios se destinarán a la Societat Musical d’Algemesí.

Dos actuaciones

El primero tendrá lugar el 10 de diciembre, a las 19.00 horas, en la Casa de la Comunitat Valenciana en Madrid (Paseo del Pintor Rosales, 58). El segundo será el 11 de diciembre, a la misma hora, en el Conservatorio Profesional Adolfo Salazar (calle Ferraz, 62). Dos escenarios para un mismo mensaje: la memoria y la reconstrucción necesitan tiempo, atención y gestos que permanezcan.

Uno de los ensayos del Ensemble Conversa en el Conservatorio Superior de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Un ensemble que crece

Conversa nació en 2022 como un proyecto pedagógico impulsado por Bouché, pero pronto desbordó la idea de un simple conjunto académico. En apenas tres años, el ensemble se ha consolidado como un espacio de exploración sonora y de madurez artística, donde los estudiantes amplían repertorio, investigan nuevas posibilidades del instrumento y aprenden a convivir musicalmente en una formación tan poco habitual como un octeto –o noneto– de violonchelos.

Entre sus miembros figuran jóvenes que han pasado por orquestas de referencia como la JONDE, la EUYO, la Gustav Mahler Jugendorchester, la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana o la Sinfónica de las Islas Baleares, además de colaborar con violonchelistas de trayectoria internacional. Un bagaje que dota al grupo de una solidez sorprendente para su juventud.

Un diálogo con la emoción

Para las citas madrileñas, el ensemble propone un programa que combina la tradición con la energía contemporánea. La velada se abre con el Concierto n.º 6 de Brandeburgo de Bach, en la célebre transcripción de Valter Despalj, una obra donde los cellos dialogan con una vitalidad luminosa que contrasta con el carácter conmemorativo del evento. Marc Nácher y Ángela Domínguez asumirán los papeles solistas en una versión que promete destacar la elasticidad tímbrica del grupo.

José Enrique Bouché con algunos de los estudiantes de cello durante las tareas de limpieza tras la dana. / MEDITERRÁNEO

La pieza Obstinat Amazônic, de M. A. Aguiló, añade un pulso rítmico y una imaginería sonora que expande el lenguaje del ensemble hacia un territorio más contemporáneo. A continuación, la música de Tchaikovsky entra en escena con dos movimientos emblemáticos de El cascanueces –la Marcha y el Vals de las Flores– en arreglos de Gwyn Seymour que realzan la suavidad y la amplitud lírica de los cellos.

El programa avanza luego hacia el Danzón de Arturo Márquez, en versión de Sebastian Walnier, donde la tradición mexicana se mezcla con un espíritu celebratorio que, lejos de contradecir el carácter conmemorativo del concierto, ofrece una forma distinta de resiliencia: la alegría como afirmación.

El cierre será, inevitablemente, emocional: el Himne de València, en arreglo de Vicent Botella –miembro del ensemble–, una elección que conecta directamente con la identidad de la tierra golpeada por la dana y que funcionará como acto de homenaje y pertenencia.

Música para acompañar

En un contexto donde la cultura suele medir su impacto en cifras, Conversa recuerda que la música puede ser también un gesto de compañía hacia quienes todavía reconstruyen casas, calles y afectos. Que nueve jóvenes –Marc Nácher, Ángela Domínguez, Aisha Ruiz, Helene Rose Hultén, Víctor Paniagua, Irene Íñiguez, Vicent Botella, Arnau Sansano y Sofía Ferrer– suban a un escenario para tender un puente emocional dice mucho del papel que la formación artística puede desempeñar fuera del aula.

En Madrid, durante dos noches consecutivas, sus cellos no solo interpretarán un programa: serán un recordatorio de que la memoria también se toca. Y de que, a veces, una nota larga y bien sostenida puede ofrecer más consuelo del que imaginamos.