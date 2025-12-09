III edició
Kiko Veneno i La Habitación Roja, entre les primeres confirmacions de l’Ecclèptic 2026 de Vinaròs
El festival musical avança un cartell amb grans noms nacionals i obrirà la venda d’entrades aquest divendres 12 de desembre, a les 12.00 hores
L’Ecclèptic de Vinaròs ja ha posat en marxa la seua III edició, que se celebrarà del 15 al 17 de maig de 2026 a la plaça de bous. L’Associació Cultural ecclèptic ha revelat les primeres confirmacions d’un cartell que, com és habitual, combinarà música i altres expressions artístiques, que s’anunciaran pròximament.
Primeres estrelles del cartell
Entre els noms més destacats d’aquest avanç sobresurt Kiko Veneno, una figura imprescindible de la música estatal. L’artista arribarà a Vinaròs amb noves cançons i amb els clàssics que han marcat diverses generacions. També s’incorpora La Habitación Roja, que tornen a l’Ecclèptic en plena gira del seu 30 aniversari, ara amb la banda al complet i disposats a repassar una discografia que ha deixat empremta en el pop independent.
Una altra confirmació rellevant és Innmir, una de les DJ més consolidades del panorama nacional. Reconeguda pels seus potents tancaments en festivals com el FIB o SanSan Festival, la valenciana promet un directe pensat per a fer ballar el públic des del primer segon.
El cartell es completa, de moment, amb propostes que connecten amb l’escena emergent i la creativitat local. És el cas de La Milagrosa, banda habitual en les festes ecclèptiques i que el 2026 farà el salt a festivals de primer nivell com Sonorama. També hi serà Palo Domado, que presenten el seu tercer disc d’estudi i una gira que els portarà per Barcelona, Madrid, Saragossa, Múrcia o Granada. La formació es consolida així com una de les bandes castellonenques amb més projecció.
Completa l’avanç Maadraassoo, una llegenda de les cabines que celebra 25 anys de trajectòria als principals festivals del país. El seu inici a la mítica sala Razzmatazz de Barcelona marca una carrera que continua en plena forma.
Entrades a la venda aquest divendres
L’organització ha anunciat que les entrades es podran adquirir a partir d’aquest divendres 12 de desembre a les 12.00 hores a través de la web ecclèptic.es i dels enllaços que es compartiran a les xarxes socials del festival. El preu inicial és de 25,99 € + despeses de gestió i s’incrementarà conforme avance cada tram de venda.
Opció de regal personalitzat
De la mateixa manera que en l’edició anterior, el festival ofereix la possibilitat de sol·licitar un cupó personalitzat de l’entrada per a regalar. Una vegada realitzada la compra, només cal enviar un correu a info@ecclèptic.es per rebre’l.
Amb aquestes primeres confirmacions, l’Ecclèptic 2026 reafirma el seu compromís amb una programació diversa, potent i arrelada al territori, preparada per convertir Vinaròs en un dels epicentres culturals de la primavera.
