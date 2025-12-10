El castellonense que no deja de ganar en los 'Goya' de la fotografía

El fotógrafo castellonense Miguel Ángel Cruzado ha vuelto a situar el nombre de Castelló en la primera línea de la fotografía profesional española. El pasado 4 de diciembre, en el Museu del Disseny de Barcelona, recibió un LUX de Bronce en la categoría de Retrato por su obra Retro-ferrotipo. Se trata del sexto galardón que obtiene en estos premios, considerados los «Goya» de la fotografía, y una confirmación de su trayectoria ascendente en un sector cada vez más competitivo.

Una técnica del siglo XIX para mirar el siglo XXI

El trabajo premiado destaca por su apuesta por el colodión húmedo, un procedimiento fotográfico del siglo XIX que Cruzado ha recuperado con sensibilidad contemporánea. La serie, compuesta por tres dípticos, presenta retratos realizados sobre placas de aluminio, cada uno de ellos una pieza única que recuerda a los primeros pasos de la historia de la imagen.

Una de las fotografías realizadas con la técnica de colodión húmedo de Cruzado reconocidas. / Miguel ÁNgel Cruzado

Estas obras, explica el propio autor, funcionan como «una invitación a la fotografía hecha con calma, a la química, a la paciencia y a la contemplación». Y añade: «La satisfacción de recibir un reconocimiento de esta categoría por un trabajo analógico en la era digital pone el acento en la importancia de lo auténtico, del arte y, en definitiva, de la experiencia de la fotografía que va más allá de la imagen».

Un palmarés que avala su talento

El nuevo reconocimiento se suma a una lista que ha crecido de manera constante durante los últimos años. Cruzado obtuvo un LUX Oro en Arquitectura en 2018, un LUX Plata en Retrato en 2021, un LUX Bronce en Bodegón en 2022 y, en 2023, un LUX Oro en Proyecto Personal y un LUX Plata en Bodegón. Con este historial, su nombre ya forma parte del mapa imprescindible de la fotografía creativa en España.

Los LUX, un referente en la fotografía profesional

Organizados por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE) desde 1993, los Premios LUX se han consolidado como el gran escaparate de la excelencia fotográfica del país. Su prestigio se sustenta en la calidad de las obras presentadas y en un jurado que se renueva cada edición, integrado por figuras relevantes de la imagen y la comunicación.

Cruzado, una mirada que sigue creciendo

Con Retro-ferrotipo, Miguel Ángel Cruzado demuestra que la fotografía analógica no es solo un gesto nostálgico, sino un territorio fértil para explorar nuevos diálogos entre pasado y presente. Su sexto LUX confirma una evidencia: el talento castellonense continúa marcando el ritmo en los premios más importantes del sector y sigue demostrando que, incluso en la era de las pantallas, hay imágenes que necesitan tiempo, materia y silencio para revelarse.