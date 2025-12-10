CeramicRes 2025 revela en l’Alcora el potencial creativo de la cerámica

Los hornos de la Real Fábrica de Cerámica de l’Alcora vuelven a encenderse simbólicamente para presentar las obras de la quinta edición de CeramicRes, la residencia artística que consolida a la localidad como un polo imprescindible de innovación cerámica. Tras más de tres meses de trabajo en la ESCAL, los proyectos de Andrés Izquierdo, Silvana Hurtado-Dianderas y Leticia Martínez se muestran en una exposición disponible hasta el 14 de diciembre, previa cita.

Tres miradas para un territorio

Camino a Penyagolosa, de Andrés Izquierdo, emerge como un estudio escultórico sobre la metamorfosis del macizo castellonense y la relación entre su carga simbólica y la fragilidad de sus residuos materiales. Un viaje creativo que conecta paisaje, extracción y reencarnación.

Una de las piezas de Leticia Martínez presentes en la Real Fábrica de l'Alcora. / MEDITERRÁNEO

Embodied Resonances, de Silvana Hurtado-Dianderas, investiga la interacción entre cuerpo, sonido interno y cerámica desde una perspectiva vinculada a la neurodivergencia. Sus esculturas funcionan como estetoscopios cerámicos interactivos, capaces de amplificar el latido propio e, incluso por primera vez, el de dos personas a la vez.

Con Totémicas, Leticia Martínez propone un conjunto de figuras híbridas y antropomórficas que dialogan con el folclore local. Una reinterpretación contemporánea de imaginarios tradicionales que combina identidad corporal, juego y crítica cultural.

Un jurado de excelencia

Los tres proyectos fueron seleccionados entre más de medio centenar de propuestas por un jurado compuesto por figuras destacadas como Alicia Ventura, Sara Zaldívar, Vicente Pallarés, Eladi Grangel, José Luis Clemente, Nacho Tomás, Teresa Calbo, Isabel Mónica Cortés Kiesow y los directores de Co-Net_, Agustín Serisuelo y Carlos Sebastiá.

Andrés Izquierdo presenta dentro de CeramicRes 2025 su proyecto 'Camino a Penyagolosa'. / MEDITERRÁNEO

Instituciones que creen en la cerámica

El diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, ha ensalzado CeramicRes como «un proyecto que, año tras año, crece, se fortalece y nos demuestra que la cerámica sigue muy viva, que sigue emocionando y que sigue siendo una parte esencial de nuestra identidad». Ha agradecido al colectivo Co-Net_ su visión y su capacidad para «crear convivencia, oportunidades y un vínculo precioso entre artistas y territorio».

Desde la ESCAL, Isaac Nebot ha subrayado que «los residentes han desarrollado proyectos que exploran nuevas técnicas, materiales y enfoques creativos, contribuyendo a consolidar a CeramicRes como un referente».

El alcalde de L’Alcora, Samuel Falomir, ha destacado que «la cerámica sigue siendo un lenguaje vivo, capaz de conectar tradición, investigación y territorio», y ha reivindicado el compromiso municipal para que la ciudad continúe «proyectándose como un lugar donde la creación y la cultura avanzan de la mano».

Para Agustín Serisuelo, miembro de Co-Net_, la residencia reafirma «su proyección de futuro» gracias a su inclusión en el territorio.

Co-Net_ y el impulso cerámico de Castellón

Producido por Co-Net_ y coproducido por la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de l’Alcora, CeramicRes cuenta con el apoyo del Museu de la Ceràmica, la ESCAL y la feria MARTE, que exhibirá los resultados en 2026. Desde 2018, el colectivo ha impulsado residencias como PhotoRes y ArtRes, sumando a algunos de los nombres más destacados de la cerámica contemporánea.

Una edición más, CeramicRes confirma que la cerámica es un lenguaje en plena expansión, capaz de unir experimentación, patrimonio y territorio.