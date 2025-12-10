Jesús Montesinos indaga en la soledad como epidemia silenciosa en su último libro

La librería Argot de Castelló ha acogido la presentación de La sombra de la soledad, el nuevo libro de Jesús Montesinos, quien fuera director de Mediterráneo. Un acto que, más que una simple presentación literaria, se ha convertido en un espacio de reflexión colectiva sobre una epidemia invisible que afecta a casi cinco millones de personas: la soledad.

Un debate necesario

Acompañado por Antonio Arbeloa y una adaptación teatral, Montesinos ha invitado al público a adentrarse en la psicología de César Lambart, profesor universitario que ha hecho del aislamiento una forma de vida y de la manipulación su modo de relacionarse.

Presentación del libro de Jesús Montesinos / Gabriel Utiel

Ecos de realidad

En la charla también ha cobrado peso la figura de otro de los protagonistas de la novela, el psicólogo Fernando Trevijano, encargado de desentrañar si Lambart y su entorno son víctimas de sí mismos o si existe un «ángel exterminador» tras su sufrimiento. Montesinos ha destacado que la novela busca mostrar lo mejor y lo peor de la condición humana cuando la desconexión del mundo se convierte en una trampa.

Una lectura que interpela

La sombra de la soledad, tal y como remarcan desde la propia editorial y como ha quedado demostrado en Argot durante la presentación, es una novela que cuenta con una impresionante documentación sobre una amenaza invisible que aumenta el riesgo de enfermedad, acortando vidas y deshilachando el tejido de muchas de las comunidades en todo el planeta.