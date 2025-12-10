Reconeixement
El Rototom Sunsplash de Benicàssim, protagonista en uns TIIM Awards que celebren el turisme musical
El festival internacional de reggae castellonenc brilla en la primera edició amb el guardó a Projecte Sostenible
El Rototom Sunsplash de Benicàssim ha sigut un dels grans triomfadors de la primera edició dels TIIM Awards, que han reconegut a València la capacitat dels festivals per impulsar el turisme i dinamitzar el territori. El certamen reggae ha rebut el premi al Projecte Sostenible en Turisme Musical gràcies a una estratègia pionera basada en la compensació de la petjada de carboni, l’eliminació del plàstic, la reutilització de l’aigua o el consum de producte local. Un model que reforça el paper del festival com a referent europeu i motor cultural de la província de Castelló.
Sinergies entre música i territori
Els TIIM Awards —impulsats per MusicaProCV amb el suport de Turisme Comunitat Valenciana i altres entitats— han distingit també el BIGSOUND, el 17é Ribeira Sacra i el Prestoso Fest per la seua capacitat d’integrar música, paisatge i experiències. A més, el Pirineu aragonés i Benidorm han estat reconeguts com a millors destinacions musicals de l’any.
Una gala al Roig Arena
En una cerimònia conduïda per Carolina Ferre, també s’ha entregat el TIIM Llegenda a Sole Giménez, en reconeixement a una trajectòria referencial i profundament vinculada a la Comunitat Valenciana.
Amb aquesta primera edició, els TIIM consoliden un espai que posa en valor la música en directe com a motor turístic, cultural i econòmic.
