Reconeixement

El Rototom Sunsplash de Benicàssim, protagonista en uns TIIM Awards que celebren el turisme musical

El festival internacional de reggae castellonenc brilla en la primera edició amb el guardó a Projecte Sostenible

El Rototom Sunsplash de Benicàssim ha rebut un nou reconeixement pel seu compromís amb la sostenibilitat.

Nico Cruz

El Rototom Sunsplash de Benicàssim ha sigut un dels grans triomfadors de la primera edició dels TIIM Awards, que han reconegut a València la capacitat dels festivals per impulsar el turisme i dinamitzar el territori. El certamen reggae ha rebut el premi al Projecte Sostenible en Turisme Musical gràcies a una estratègia pionera basada en la compensació de la petjada de carboni, l’eliminació del plàstic, la reutilització de l’aigua o el consum de producte local. Un model que reforça el paper del festival com a referent europeu i motor cultural de la província de Castelló.

Sinergies entre música i territori

Els TIIM Awards —impulsats per MusicaProCV amb el suport de Turisme Comunitat Valenciana i altres entitats— han distingit també el BIGSOUND, el 17é Ribeira Sacra i el Prestoso Fest per la seua capacitat d’integrar música, paisatge i experiències. A més, el Pirineu aragonés i Benidorm han estat reconeguts com a millors destinacions musicals de l’any.

Una gala al Roig Arena

En una cerimònia conduïda per Carolina Ferre, també s’ha entregat el TIIM Llegenda a Sole Giménez, en reconeixement a una trajectòria referencial i profundament vinculada a la Comunitat Valenciana.

Amb aquesta primera edició, els TIIM consoliden un espai que posa en valor la música en directe com a motor turístic, cultural i econòmic.

