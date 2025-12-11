Rototom Sunsplash 2026 enciende motores: arranca la preventa y el festival suma una novedad

Los reggae lovers de Castellón ya tienen fecha marcada en el calendario: Rototom Sunsplash 2026 empieza oficialmente su viaje con la apertura de su primera preventa. La 31ª edición del festival, que volverá a celebrarse en Benicàssim del 17 al 22 de agosto, llegará con una novedad que hará las delicias de quienes viven la música desde la primera línea: una Welcome Party que pasa a formar parte del festival como jornada completa.

Un día más de festival para arrancar con fuerza

El Rototom incorporará el 16 de agosto como jornada inaugural, con una Welcome Party de ocho horas de música en el propio recinto. La entrada será gratuita para todas las personas que dispongan del abono del festival, de manera que la experiencia comenzará un día antes sin coste adicional.

Para muchos aficionados locales, este añadido asegura una edición más extensa y con mayor peso musical, manteniendo el espíritu del festival: convivencia, diversidad y seis días de música en directo que se expanden ahora a siete.

Puman, banda de reggae pionera de China / Luca A d'Agostino

Precios especiales y un ahorro que roza el 50%

La preventa estará activa desde el 15 de diciembre a las 20.00 h y hasta el 31 de diciembre, con un precio especial de 155 euros para el abono completo, gastos incluidos. La organización subraya que anticipar la compra puede suponer un ahorro cercano al 50 % respecto al precio final previsto para agosto de 2026.

Para quienes siguen el festival jornada a jornada, el cálculo es tentador: más de doce horas diarias de música y actividad cultural por menos de 26 euros al día.

Descuentos para vecinos, jóvenes y colectivos específicos

El festival mantiene su política de facilitar el acceso a distintos colectivos. Las personas empadronadas en Benicàssim pueden adquirir abonos y entradas con un 50% de descuento durante todo el periodo de venta. Si combinan esta tarifa con la preventa, la entrada completa al festival queda en 77,5 euros, con acceso también a la Welcome Party.

Colore Rototom 2025 / Luca Valenta

El mismo descuento se aplica a jóvenes de 13 a 17 años, mientras que los menores de 13, los mayores de 65 y las personas con discapacidad pueden acceder mediante un pago simbólico de 10 euros (más un euro de gestión), destinado íntegramente a proyectos sociales.

Cuenta atrás para el verano reggae

Con la preventa en marcha, el Rototom invita a su comunidad a comenzar a imaginar el verano de 2026, cuando el recinto de Benicàssim volverá a convertirse en la ciudad mediterránea del reggae, un punto de encuentro intercultural donde se mezclan raíces jamaicanas, gastronomía de medio mundo y propuestas culturales que van más allá de los escenarios.