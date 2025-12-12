Fin de semana cultural en Castelló: música, teatro y tradición de la mano del IVC

El otoño cultural en Castelló culmina con un fin de semana repleto de propuestas artísticas de primer nivel. El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha articulado una agenda que abarca desde la world music de vanguardia hasta el teatro de reflexión, pasando por la recuperación de la tradición navideña valenciana y actividades lúdicas para toda la familia. La cultura en Castelló vive un momento álgido, ofreciendo alternativas para todos los gustos y edades.

Un violonchelo sin fronteras

El punto de partida del fin de semana es el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, que este sábado 13 de diciembre, a las 19.30 horas, recibirá al aclamado violonchelista francés Matthieu Saglio. Este concierto, enmarcado dentro del abono de otoño del recinto, se presenta como una de las citas musicales más innovadoras de la temporada.

Matthieu Saglio regresa a Castelló para presentar su particular fusión musical. / Lola Honrubia

Saglio, un músico afincado en València y reconocido internacionalmente por sus cientos de conciertos en más de 40 países, es un maestro en la fusión musical. Su espectáculo trasciende los límites del violonchelo clásico, incorporando sonidos del mundo que evocan ecos de catedrales, souks del Magreb, tango y flamenco.

La textura digital de su propuesta se refuerza con el uso del sampler en directo, una herramienta que le permite crear loops y armonías sobre la marcha, construyendo un universo sonoro personal e inconfundible. Su trayectoria, que incluye una medalla de oro en el Conservatorio de Rennes (Francia) y una evolución desde el academicismo hacia el jazz y las músicas del mundo, subraya su capacidad para integrar diversos lenguajes musicales.

Las entradas para el Auditori de Castelló y toda la programación del espacio están disponibles en la página web oficial, siendo este concierto una oportunidad única para experimentar la versatilidad de este instrumento en un contexto global.

Un laberinto teatral

El telón del Teatre Principal de Castelló se levantará el domingo 14 de diciembre, a las 19.00 horas, para acoger Esencia, una de las obras más enigmáticas y determinantes del dramaturgo Ignacio García May.

Dirigida por Eduardo Vasco y con un reparto estelar encabezado por dos intérpretes de la talla de Juan Echanove y Joaquín Climent, esta producción del Teatro Español y Entrecajas Producciones Teatrales promete una profunda reflexión. La trama se centra en el reencuentro de dos viejos amigos, Pierre y Cecil, cuya conversación, plagada de recuerdos y reflexiones, está marcada por la espera de un misterioso autor que nunca llega.

Esencia es descrita como un laberinto de percepciones donde la realidad se tambalea, una invitación a cuestionar nuestras propias certezas. La obra, que se representa en castellano y tiene una duración aproximada de 90 minutos, es la pieza programática de García May, donde se abordan temas fundamentales como la realidad, el lenguaje y la identidad. Es un espectáculo que reivindica lo esencial del teatro: la palabra y el arte del actor.

Las entradas para Esencia tienen precios que oscilan de 3 € a 20 €, ofreciendo una opción accesible para disfrutar de un teatro de calidad y pensamiento crítico.

Tradición y ocio familiar

El Museu de Belles Arts de Castelló se convierte este fin de semana en el epicentro de la tradición y el ocio familiar, dando la bienvenida oficial a las fiestas navideñas.

El sábado 13 de diciembre, a las 19.00 horas, el ciclo A viva veu culminará con un evento imperdible: el Cançoner Valencià de Nadal. El reconocido folklorista y recopilador Fermín Pardo, junto a los músicos de la Associació Cantares Viejos de Requena, presentarán una muestra representativa de la riqueza musical navideña de las diferentes comarcas de la Comunitat Valenciana. La entrada es libre hasta completar aforo, facilitando que el público acceda a este valioso patrimonio cultural inmaterial, donde la voz es el elemento fundamental.

El reconocido folklorista y recopilador Fermín Pardo estará en el Museu de BBAA de Castelló el 13 de diciembre. / MEDITERRÁNEO

Además de la música tradicional, el museo ha programado actividades para los más pequeños:

‘Play Cube’ : El sábado 13 se celebrará una nueva edición de esta actividad familiar con varias sesiones (10:15, 11:30, 16:30 y 17:45 horas), aunque es importante señalar que todas las plazas para esta jornada ya están agotadas , evidenciando el éxito de esta iniciativa lúdica.

: El sábado 13 se celebrará una nueva edición de esta actividad familiar con varias sesiones (10:15, 11:30, 16:30 y 17:45 horas), aunque es importante señalar que , evidenciando el éxito de esta iniciativa lúdica. ‘Mus’n’babies’: Para finalizar el año, el sábado 27 de diciembre (de 16:00 a 20:00 horas) se ofrecerá esta experiencia dirigida a bebés de 0 a 3 años, combinando arte y música a través de estímulos sensoriales. La reserva de plazas se abrirá el 23 de diciembre.

El IVC en Castelló confirma su compromiso con una programación cultural diversa, que combina espectáculos de gran formato con la divulgación de las raíces valencianas y la estimulación artística de las nuevas generaciones.