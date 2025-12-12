La escritora Noemí Santiño conquista el II Premio Literario Ciutat d’Onda

Onda se reafirma como nuevo polo literario en España tras celebrar la gala de la segunda edición del Premio Literario Ciutat d’Onda, un certamen que en apenas dos convocatorias ha logrado situarse en el mapa cultural estatal. La ganadora de este año es Noemí Santiño Sanz, que se ha impuesto con Donde el corazón se esconde, una obra que destaca por un recurso narrativo tan arriesgado como sugerente: parte de la historia está contada por el propio Castillo de las 300 torres, convertido en testigo y narrador de la trama.

El galardón, dotado con 20.000 euros, mantiene como seña de identidad que la ciudad de Onda sea protagonista del argumento. Un requisito que ha demostrado ser un imán para la creación literaria: en esta edición se han recibido 87 novelas procedentes de toda España, desde Madrid y Barcelona hasta Sevilla, Cádiz, Vizcaya, Murcia o Cáceres. Una cifra que confirma el prestigio creciente del certamen y su capacidad para proyectar la marca Onda más allá de sus fronteras.

Un compromiso

En su intervención, la alcaldesa Carmina Ballester ha subrayado el papel humanizador de los libros y el compromiso del Ayuntamiento con la cultura como herramienta social.

«Si desde este Ayuntamiento podemos contribuir a recuperar valores como la escucha, la empatía o el cuidado mutuo a través de la literatura, allí estaremos. Porque la literatura nos puede salvar de este mundo ruidoso y enfadado y nos enseña a escuchar, a diferenciar lo urgente de lo importante, a ponernos en el lugar del otro, a abrir la mente y a poner el foco en aquello que nos une en vez de lo que nos diferencia», ha afirmado.

Ballester ha reivindicado, además, la capacidad del certamen para proyectar el nombre de Onda en toda España. «El objetivo de esta iniciativa no es otro que crear historias únicas que llenen las librerías. Historias que enamoren al lector de Onda y enciendan su deseo por visitarnos y alimentar sus cinco sentidos de admiración, sabor, emoción, paz y felicidad».

Identidad ondense

Donde el corazón se esconde combina romanticismo, costumbrismo contemporáneo e identidad local. Santiño integra en la novela industrias emblemáticas de Onda, su gastronomía, tradiciones y escenarios patrimoniales, componiendo un retrato emocional de la ciudad desde una perspectiva moderna. La obra se editará y publicará a lo largo de 2026, con una primera presentación en Onda.

«El objetivo no es otro que crear historias que enamoren al lector de Onda» Carmina Ballester — Alcaldesa de Onda

El jurado –compuesto por Juan Soto Ivars, Toni Hill, Eva Olaya, Lola P. Nieva y Josep Daràs– ha valorado la originalidad de la trama y la solidez literaria del manuscrito, además de su capacidad para convertir a Onda en un personaje más de la historia.

Onda, ciudad inspiradora

En solo dos ediciones, el Premio Literario Ciutat d’Onda se ha consolidado como proyecto cultural estratégico para el municipio. Ha atraído el interés de escritores consagrados y nuevas voces narrativas, reforzando la imagen de Onda como espacio creativo emergente.

La gala, presentada por la periodista Marta Fullera (Onda Cero Castellón), ha reunido a editores, libreros, medios y agentes culturales, que coincidieron en destacar la fuerza simbólica del certamen y el potencial de Onda como escenario literario para historias de todos los géneros.