8 lecturas para afinar la mirada (también en Navidad)

La Navidad tiende a envolverse en un resplandor automático: luces, rituales, encuentros que repiten su liturgia sin apenas variaciones. Mientras las calles dictan un calendario emocional previsible, el lector puede elegir otra clase de celebración: la que se practica a solas, en silencio, frente a un libro que no pretende entretener, sino abrir una grieta. Un libro que exige atención, que se aleja de la complacencia, que invita a la deriva y a ese tipo de descubrimiento que no siempre es amable.

Entiendo la lectura como un estímulo que agudiza la percepción. No solo del mundo que nos rodea, sino de uno mismo. Leer –leer de verdad– implica entrar en diálogo con lo desconocido, aceptar que el pensamiento no permanece intacto después de un texto que interpela, desafía o desconcierta. Así, proponemos ocho títulos que funcionan como llaves que abren habitaciones inesperadas. Son propuestas para una Navidad menos domesticada, más consciente, más inquietante incluso. Un espacio donde la literatura ofrece algo más que compañía: ofrece lucidez.

La furia que ilumina el límite

El recorrido comienza en la zona más áspera del alma humana. En Cuentos atados a la pata de un lobo (Malas Tierras) Angélica Liddell no escribe para explicar la oscuridad: la encarna. Su libro es un descenso sin concesiones hacia lo que no queremos ver. Infancias que se rompen como vidrio, relaciones corroídas, violencias que se repiten generación tras generación. Los relatos están habitados por madres que dañan, hijos que destruyen, amantes que se precipitan hacia el abismo, y una voz que se niega a cubrir con metáforas aquello que duele.

Liddell, Smith, Maillard y Dulac son algunas de las escritoras que recomendamos leer esta Navidad. / MEDITERRÁNEO

La fuerza de Liddell reside en su honestidad brutal. Lo grotesco no aparece como artificio, sino como la única forma de alcanzar un retrato verdadero de la condición humana. Quien lee se enfrenta a la pregunta incómoda: ¿qué parte de este horror es ajena y qué parte es constitutiva de lo que somos? La autora arranca las máscaras, deja a la vista la pulsión de destrucción, y obliga a pensar desde la crudeza. Una lectura que perturba, pero que también despierta la capacidad de mirar con una lucidez distinta.

Después del desgarro de Liddell, Patti Smith ofrece en Pan de ángeles (Lumen; traducción de Ana Mata Buil) otra variante de radicalidad: la ternura que insiste en existir incluso cuando la vida se oscurece. Esta es su autobiografía más íntima, pero también un manifiesto sobre la libertad creativa. Desde una infancia marcada por la precariedad hasta su llegada a Nueva York y la construcción de un legado musical inimitable, Smith convierte cada episodio en un acto de creación espiritual.

Su escritura posee una delicadeza firme: envuelve sin adormecer. La poeta y cantante entiende el arte como un compromiso con lo bello, con lo justo y con lo vulnerable. Cada recuerdo se despliega como una pequeña ofrenda. Su mundo es un espacio donde la música, la poesía y la ética conviven sin jerarquías. En tiempos de ruido y saturación emocional, Smith propone la atención como resistencia: mirar lo pequeño, escuchar lo que late, escribir como modo de custodiar la vida.

Desmontar los cimientos

El tránsito hacia Chantal Maillard supone un giro crítico. Si Smith nos invita a la creación como refugio, Maillard nos empuja a dinamitar los refugios que se convierten en dogma. Contra el arte(Galaxia Gutenberg) no es una negación del arte, sino una interrogación constante sobre las estructuras que lo sostienen. La autora se «apoya» contra esos muros conceptuales –el arte, la moral, la metafísica, la ciencia– para examinar sus fisuras.

Su pensamiento es un ejercicio de desposesión: renunciar a las categorías heredadas para recuperar una sensibilidad más libre. Maillard insiste en que los muros que construimos para orientarnos también nos limitan. Este ensayo reclama mirar con ojos no domesticados, volver a sentir la experiencia estética como lugar de riesgo. Un texto que desestabiliza, que invita a reexaminar las certezas y que amplía la capacidad de pensar sin tutelas.

Critchely, Bergounioux, Bradley y Mueller también merecen un hueco en las estanterías de los buenos lectores. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, Simon Critchley aborda en Misticismo (SextoPiso; trad. Julio Hermoso) un territorio que suele generar incomodidad en el lector moderno: lo místico. Pero lo hace desde una perspectiva filosófica que convierte la intensidad espiritual en una práctica intelectual. El misticismo, en su lectura, no es evasión ni superstición, sino un modo de atención radical que transforma la percepción.

La escritura de Critchley fluye entre lo erudito y lo íntimo. Explora figuras como Juliana de Norwich, Simone Weil o T. S. Eliot, al mismo tiempo que se adentra en la música de Nick Cave para mostrar que el éxtasis es una manera de estar en el mundo. Su tesis es sencilla y audaz a la vez: pensar exige abrirse a lo que no controlamos. La contemplación, la escucha, el silencio, la desaparición del yo son operaciones que expanden nuestra relación con lo real.

Este libro señala un camino posible hacia un pensamiento más profundo, más permeable, más vibrante.

Otras miradas

Donde Critchley examina la apertura interior, Germaine Dulac la proyecta hacia la imagen. Sus escritos son una defensa apasionada del cine como arte del ritmo, de la luz y de la percepción. Para ella, la narratividad es un límite que asfixia la verdadera esencia del séptimo arte. Lo fundamental no es lo que el cine cuenta, sino cómo se mueve.

Leer a Dulac gracias al volumen editado por Wunderkammer y el Museu Tàpies (y con traducción de Mateo Pierre Avit Ferrero) es aprender a mirar de nuevo. Sus reflexiones transforman la forma en que uno observa una película: ya no como una historia, sino como una vibración. Como un organismo vivo. Su perspectiva invita a repensar también la mirada cotidiana: cada gesto, cada sombra, cada cambio mínimo de la luz puede convertirse en un acontecimiento perceptivo.

En una época saturada de imágenes, su pensamiento ofrece un modo de reconectar con la experiencia estética desde la atención plena. Un recordatorio de que ver es un acto que puede –y debe– entrenarse.

Otro título que merece toda nuestra atención es La muerte de Brune (Shangrila; trad. Ester Quirós). En él, Pierre Bergounioux escribe desde la memoria, pero no desde la nostalgia. Su territorio es la fatalidad: cómo un lugar, una familia o una tradición pueden cercar la vida de tal forma que los sueños se vuelven impronunciables. En este libro, el autor utiliza la figura del mariscal Brune para reflexionar sobre el destino y sobre la asfixia de un pasado que se impone sobre cada gesto presente.

Los personajes que pueblan estas páginas –el niño que quiere ser poeta, el vendedor de aves que sueña con la ópera, el fotógrafo que no encuentra salida– muestran la fragilidad de los deseos cuando el entorno los sofoca. El propio Bergounioux, en su infancia, formula una pregunta que sigue resonando: «¿Por qué las cosas terminan dañándonos? Que un libro nos lo explique». Él intenta hacerlo con una prosa precisa, contenida y profundamente melancólica.

Su escritura revela que comprender el peso de la herencia es una forma de liberación. Pero esa liberación exige mirar el pasado con una honestidad que a menudo duele.

La imaginación como patria

Ray Bradbury es el maestro de la sensibilidad fantástica. De eso no hay duda. Sus relatos son portales hacia un territorio donde la infancia, la memoria y el futuro conviven sin jerarquías. Su imaginación es un instrumento afinado que convierte lo cotidiano en revelación. No importa si escribe sobre Marte, sobre una casa automatizada o sobre un verano interminable: el corazón del cuento siempre late en la emoción humana.

La prosa de Bradbury hace que la imaginación recupere su dignidad. No es escapismo, sino una forma de conocimiento. Una manera de interrogar lo real desde la fábula, la alegoría o la ciencia ficción. En sus manos, lo fantástico adquiere una potencia ética: nos enseña a pensar desde la sensibilidad, a recordar que toda tecnología es una pregunta sobre el alma.

El singular universo de Bradbury regresa con la edición de sus cuentos en Páginas de Espuma. / MEDITERRÁNEO

Su obra completa de cuentos, que ha editado de forma magistral Páginas de Espuma, es un territorio inagotable. Una brújula para orientarse en la deriva emocional que propone esta lista.

Finalmente, Cookie Mueller es, quizá, la voz más inesperada de este recorrido. Sus textos están construidos desde la experiencia vital más salvaje: fiestas, excesos, pérdidas, amistades volcánicas, amores que duran lo que dura una respiración en la madrugada. Pero bajo esa superficie libre y caótica late una lucidez feroz.

La verdad sobre el fin del mundo (Los Tres Editores; trad. Rodrigo Olavarria) mezcla autobiografía, ensayo disfrazado y humor implícito para preguntarse cómo se encuentra la felicidad en medio del desastre. Mueller rechaza la solemnidad. Su filosofía es directa: la alegría se fabrica, incluso en medio del derrumbe. Su escritura es un recordatorio de que la libertad de pensamiento no tiene por qué ser solemne, y de que la vida puede ser un espacio de experimentación incluso cuando todo alrededor parece fallar.

Mapa de intensidades

En definitiva, estas ocho lecturas componen un mapa de intensidades. Desde la violencia sin filtro hasta la mística transformadora, desde la memoria que asfixia hasta la imaginación que libera, desde la ética cotidiana hasta la alegría radical. Cada libro –y cada uno de estos libros– abre una zona donde la percepción se afina, donde el pensamiento se expande y donde el lector se enfrenta a sí mismo con una honestidad distinta.

La Navidad suele reclamar descanso. Pero quizá este año convenga otro tipo de pausa: una que no adormezca, sino que despierte. Una que convierta la lectura en un ejercicio activo de libertad. Estos libros no suavizan la realidad; la iluminan. Y, en ese gesto, nos recuerdan que la conciencia –cuando se activa– es el regalo más valioso que podemos hacernos.