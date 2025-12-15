Fins al 14 de febrer
100 anys de Karpa: el dibuixant de Nules és una figura clau del còmic espanyol
L’Auditori i Palau de Congressos de Castelló acull una exposició que reuneix originals, reproduccions i materials biogràfics del nuler Rafael Miguel Catalá Lucas (Karpa).
Quan una imatge aconsegueix quedar-se en la retina col·lectiva, ja no és sols un dibuix: és un pont entre generacions, un fil que uneix infàncies separades per dècades. L’exposició 100 anys de Karpa, que s’inaugura el 18 de desembre a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló, proposa precisament això: revisitar un univers gràfic que encara respira vitalitat i que ha marcat la manera de mirar de milers de famílies valencianes. En un temps d’hipervisualitat, la mostra recorda que la senzillesa també pot ser revolucionària, i que l’humor blanc, la línia clara i la fantasia quotidiana continuen sent eines poderoses per a explicar-nos.
L’exposició, organitzada per l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i Artèria Gestió Cultural, reuneix originals, reproduccions i materials biogràfics que permeten seguir el fil conductor de la trajectòria de Rafael Miguel Catalá Lucas (Karpa), des dels seus primers passos a l’Editorial Valenciana fins a la seua consolidació com una figura clau del còmic i el disseny industrial. Un recorregut que reivindica un artista polièdric, capaç de transitar entre el tebeo, la publicitat i el món de la joguina amb una naturalitat sorprenent. La mostra abraça també els icònics taulers dels Juegos Reunidos Geuper, convertits en símbol d’un temps en què imaginar era una forma de llibertat.
Un mestre del còmic
La mirada de Karpa s’arrela en Nules, on va nàixer el 1926 i on va aprendre que el dibuix era una manera d’observar el món. A la Real Acadèmia de Belles Arts de San Carlos va afinar un estil que el convertiria després en un dels noms destacats de l’Escola Valenciana del còmic. El seu traç segur, la narrativa directa i un humor amable, quasi innocent, van definir el tebeo infantil de la postguerra i la transició. Però Karpa no es va limitar al paper: va explorar la identitat corporativa, la publicitat i la pintura amb una curiositat insaciable.
En 1992, la Generalitat Valenciana li concedí la Medalla d’Or al Mèrit Cultural, un reconeixement que el situava definitivament en el mapa de la cultura gràfica del país. Malgrat això, mai va abandonar el vincle amb el seu poble nat, que considerava part essencial de la seua identitat artística i personal. La mostra de l’Auditori —que es podrà visitar fins al 14 de febrer— aprofundeix en aquesta relació, posant l’accent en els processos, les influències i l’evolució del seu llenguatge visual.
Un muntatge participatiu completa l’experiència: un gran trencaclosques que convida el públic a jugar amb la iconografia del dibuixant i a reinterpretar-la des de la contemporaneïtat. Aquesta peça interactiva, lluny de ser un simple complement, planteja una reflexió sobre com les imatges que ens van educar continuen actuant hui com a referents emocionals i estètics. La mostra inclou també visites guiades els dies 19 i 28 de desembre i 7 de febrer, així com tallers familiars el 30 de desembre i 7 de febrer, activitats gratuïtes que busquen obrir el llegat de Karpa a totes les generacions.
Diàleg passat i futur
Sens dubte, aquesta mostra és una celebració necessària per a un autor que continua despertant curiositat, reconeixement i memòria. De fet, cal dir-ho, l’exposició 100 anys de Karpa no sols recupera un patrimoni gràfic imprescindible, sinó que el situa en diàleg amb un present que reclama noves formes de mirar la imatge. Per això, el recorregut planteja preguntes sobre el valor cultural del tebeo, la importància de la il·lustració en la nostra vida quotidiana i el paper que la indústria joguetera ha tingut a l’hora de modelar imaginaris compartits.
En temps de velocitat digital, la proposta que s’inaugura el dia 18 és també una invitació a l’aturada: observar, recordar i redescobrir el poder d’un traç que continua viu. Una exposició que dialoga amb memòries col·lectives i futurs possibles valencians.
