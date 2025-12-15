Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fins al 30 de gener

El gest mínim que va canviar l’art: com entendre (a Vila-real) el 'papier collé'

L'exposició 'Papiers collés' reuneix 50 obres de 38 artistes al Convent, Espai d'Art i explora la tècnica que va transformar l'art contemporani

Dos de les obres d'Albano i Rafael Macarrón que s'exposen a la mostra 'Papiers collés' al Convent, Espai d'Art de Vila-real.

Dos de les obres d'Albano i Rafael Macarrón que s'exposen a la mostra 'Papiers collés' al Convent, Espai d'Art de Vila-real. / MEDITERRÁNEO

Eric Gras

Eric Gras

No tot collage és un collage. O, almenys, no tot collage és el que pensem. L’exposició Papiers collés. La tècnica que va canviar l’art, que es pot visitar a El Convent, espai d’art de Vila-real, proposa una mirada precisa i necessària sobre una pràctica que va alterar per sempre la història de l’art contemporani. No des de l’espectacle, sinó des del pensament.

«La paraula collage ens és antipàtica», advertia Fernando Zóbel. Potser perquè el papier collé no busca agradar, sinó comprendre.

Què és realment un papier collé

El papier collé és l’antecessor del collage tal com el coneixem. Naix en 1912, quan Georges Braque pega fragments de paper pintat sobre un suport i dibuixa allò que abans es representava. El món entra al quadre sense dissimular. Picasso ho confirma el mateix any amb Natura morta amb trenat de cadira. A partir d’ací, la pintura deixa de fingir: incorpora realitat.

El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, durant la inauguració de la mostra 'Papiers collés' a Vila-real.

El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, durant la inauguració de la mostra 'Papiers collés' a Vila-real. / MEDITERRÁNEO

No és una tècnica decorativa. És una operació conceptual: substituir la representació per la presència.

Com mirar l’exposició: acostar-se

Esta mostra, comissariada per Javier B. Martín i impulsada per la Diputació de Castelló, reuneix cinquanta obres de trenta-huit artistes de diferents generacions, procedents de la Col·lecció Ars Citerior. El format —xicotet o mitjà— no és anecdòtic: obliga a mirar de prop, a llegir el gest mínim.

«El collage es convertix en un laboratori experimental», assenyala el diputat de Cultura Alejandro Clausell.

Cartell de la mostra que acull el Convent, Espai d'Art, fins al 30 de gener de 2026.

Cartell de la mostra que acull el Convent, Espai d'Art, fins al 30 de gener de 2026. / MEDITERRÁNEO

Geometria, idea i estructura

En artistes com Elena Asins, Jaume Rocamora, Carlos Evangelista o Martín Noguerol, el papier collé funciona com a sistema. Papers, cartons i fustes construeixen normes, seqüències, ritmes. No expliquen: organitzen el pensament. El fragment ja no és casual, sinó mesura.

Quan el gest trenca el quadre

Amb Rafael Canogar, el paper s’estripa i qüestiona els límits del llenç. Amb Francisco Farreras, el collage es torna poètic, quasi silenciós. Águeda de la Pisa conjuga austeritat i energia, demostrant que l’equilibri també pot ser tensió.

Una de les peces de Marlon de Azambuja que es poden veure a l'exposició 'Papier collés'.

Una de les peces de Marlon de Azambuja que es poden veure a l'exposició 'Papier collés'. / MEDITERRÁNEO

El papier collé deixa de ser només construcció: esdevé acció.

Lírica, figuració i relat

La contenció lírica de Gustavo Torner o Gerardo Rueda conviu amb la figuració simbòlica de Dis Berlin o la ironia intel·lectual de Pedro José Pradillo. En Lidó Rico, la resina amplia la tècnica. En els més joves —Rafa Macarrón, Albano— el papier collé confirma la seua vigència com a llenguatge obert.

Com eixir de l’exposició

Esta exposició no ensenya només una tècnica. Ens ensenya a mirar. A entendre que l’art contemporani, de vegades, avança amb gestos mínims: pegar un paper, canviar una regla, introduir realitat.

Eixir d’El Convent és comprendre que el papier collé no suma materials: activa idees. I que, més d’un segle després, continua preguntant-nos què és pintar.

