Fins al 30 de gener
El gest mínim que va canviar l’art: com entendre (a Vila-real) el 'papier collé'
L'exposició 'Papiers collés' reuneix 50 obres de 38 artistes al Convent, Espai d'Art i explora la tècnica que va transformar l'art contemporani
No tot collage és un collage. O, almenys, no tot collage és el que pensem. L’exposició Papiers collés. La tècnica que va canviar l’art, que es pot visitar a El Convent, espai d’art de Vila-real, proposa una mirada precisa i necessària sobre una pràctica que va alterar per sempre la història de l’art contemporani. No des de l’espectacle, sinó des del pensament.
«La paraula collage ens és antipàtica», advertia Fernando Zóbel. Potser perquè el papier collé no busca agradar, sinó comprendre.
Què és realment un papier collé
El papier collé és l’antecessor del collage tal com el coneixem. Naix en 1912, quan Georges Braque pega fragments de paper pintat sobre un suport i dibuixa allò que abans es representava. El món entra al quadre sense dissimular. Picasso ho confirma el mateix any amb Natura morta amb trenat de cadira. A partir d’ací, la pintura deixa de fingir: incorpora realitat.
No és una tècnica decorativa. És una operació conceptual: substituir la representació per la presència.
Com mirar l’exposició: acostar-se
Esta mostra, comissariada per Javier B. Martín i impulsada per la Diputació de Castelló, reuneix cinquanta obres de trenta-huit artistes de diferents generacions, procedents de la Col·lecció Ars Citerior. El format —xicotet o mitjà— no és anecdòtic: obliga a mirar de prop, a llegir el gest mínim.
«El collage es convertix en un laboratori experimental», assenyala el diputat de Cultura Alejandro Clausell.
Geometria, idea i estructura
En artistes com Elena Asins, Jaume Rocamora, Carlos Evangelista o Martín Noguerol, el papier collé funciona com a sistema. Papers, cartons i fustes construeixen normes, seqüències, ritmes. No expliquen: organitzen el pensament. El fragment ja no és casual, sinó mesura.
Quan el gest trenca el quadre
Amb Rafael Canogar, el paper s’estripa i qüestiona els límits del llenç. Amb Francisco Farreras, el collage es torna poètic, quasi silenciós. Águeda de la Pisa conjuga austeritat i energia, demostrant que l’equilibri també pot ser tensió.
El papier collé deixa de ser només construcció: esdevé acció.
Lírica, figuració i relat
La contenció lírica de Gustavo Torner o Gerardo Rueda conviu amb la figuració simbòlica de Dis Berlin o la ironia intel·lectual de Pedro José Pradillo. En Lidó Rico, la resina amplia la tècnica. En els més joves —Rafa Macarrón, Albano— el papier collé confirma la seua vigència com a llenguatge obert.
Com eixir de l’exposició
Esta exposició no ensenya només una tècnica. Ens ensenya a mirar. A entendre que l’art contemporani, de vegades, avança amb gestos mínims: pegar un paper, canviar una regla, introduir realitat.
Eixir d’El Convent és comprendre que el papier collé no suma materials: activa idees. I que, més d’un segle després, continua preguntant-nos què és pintar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora sobre la borrasca Emilia en Castellón
- Vila-real vuelve a ser el primero en mover ficha en Castellón y suspende las clases este lunes por la alerta naranja
- Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
- Mapa interactivo: Sigue en directo la evolución de las tormentas en Castellón
- Villarreal y Levante, a la espera de la suspensión oficial del partido de Liga por la borrasca 'Emilia'
- Ya está operativo el primer gimnasio al aire libre de Castellón: hasta 7 máquinas diferentes
- Nueva persecución en Castelló: Una fuga kamikaze termina con un accidente y un herido
- Pillan a dos 'collidors' en Almenara cogiendo naranjas en un huerto por error: se habían equivocado de finca