Fins al 14 de febrer
Lidón Artero transforma la memòria en geometria a la galeria Cànem de Castelló
L’artista castellonenca presenta l’exposició 'Geometries de la memòria', un projecte que converteix els records, els vincles i l’experiència vital en estructures visuals carregades de silenci
E. G.
La galeria Cànem de Castelló exhibeix fins al 14 de febrer l’exposició Geometries de la memòria de Lidón Artero, artista castellonenca i doctora en Belles Arts amb una sòlida trajectòria internacional. La mostra reuneix una selecció d’obres que funcionen com un recopilatori de processos, apunts i composicions nascudes dels seus diaris visuals, origen d’una de les línies més representatives del seu treball.
La memòria com a eix creatiu
La memòria és el nucli conceptual del projecte. A través de composicions geomètriques, Artero construeix xarxes de relacions que evoquen experiències, desplaçaments i condicionants quotidians. Les peces configuren un espai canviant, on els fragments cobren sentit només quan s’entrellacen i dialoguen entre ells.
Del fragment a l’estructura
Tal com explica l’artista, el projecte naix de llibretes i esbossos que, de manera aïllada, no tenen un significat complet. És en el procés de selecció i connexió on apareix una estructura flexible, capaç de reflectir la complexitat de la vida i la fragilitat del llenguatge davant la potència de la imatge.
Una mirada íntima i silenciosa
L’exposició defuig l’estridència i aposta per un recorregut pausat, on la geometria es posa al servici del record i del murmuri. Les obres conviden l’espectador a recórrer lentament els paisatges interiors d’Artero, en una experiència visual que apel·la al temps, al vincle i a la persistència de la memòria.
Formada a València i Nova York, i amb exposicions en ciutats com Lieja, Reykjavík o Ginebra, Lidón Artero desplega a Cànem una proposta madura i coherent que reafirma el seu lloc dins l’art contemporani.
