El 18 de desembre
3 Solos: la dansa contemporània jove pren la Sala Sant Miquel de Castelló
El cicle impulsat per la Fundació Caixa Castelló reuneix Alba Galdón, Débora Ruiz + Anna Mateu i Rocío Chico en una vesprada dedicada a la creació emergent valenciana
La Fundació Caixa Castelló torna a apostar per la dansa contemporània amb una nova edició de 3 Solos, un cicle que posa el focus en la creació coreogràfica jove i emergent i en la diversitat de llenguatges escènics que travessen l’escena actual. La cita serà dijous 18 de desembre de 2025, a les 19.30 hores, a la Sala Sant Miquel (carrer Enmig, 17), amb entrada lliure fins a completar l’aforament i reserva prèvia gratuïta.
Un cicle com a laboratori viu
Concebut com un espai d’investigació i experimentació, 3 Solos proposa tres peces d’autoria recent que dialoguen amb el cos, la veu i l’espai. Cada solo esdevé un laboratori viu on la poètica del moviment, la reflexió social i la presència escènica s’entrellacen, generant una experiència pròxima que interpel·la directament el públic i activa la Sala Sant Miquel com a lloc de trobada cultural.
Alba Galdón: cos i veu en tensió
El programa s’obri amb Me mordí la VOZ, d’Alba Galdón, una partitura corpo-sonora que explora la metàfora de «mossegar-se la veu» com a gest de contenció, entre el silenci i el desig de parlar. Inspirada en Raimon i en les paraules de la mare de l’autora, la peça reflexiona sobre allò que queda a mig camí, entre el gest i la paraula. Galdón, graduada en Coreografia i Interpretació pel CSD València Nacho Duato, desenvolupa una pràctica transdisciplinària centrada en la intersecció entre moviment, veu i text, i és co-creadora de la companyia MATTERIA.
Débora Ruiz + Anna Mateu: el cos com a espai col·lectiu
Amb El rizo que se riza, Débora Ruiz i Anna Mateu proposen una peça pensada per a espais no convencionals i oberta a tot tipus de públic. A partir del refrany «enrotllar més el rotllo», l’obra reflexiona sobre els conflictes socials actuals i els transforma en un impuls cap a la comunicació i el canvi col·lectiu. El recorregut i la interacció corporal esdevenen clau en una proposta que prioritza el procés per damunt de la meta. Mateu, premiada per l’IVC el 2024 amb ARRÒS, i Ruiz, investigadora del gest quotidià i la repetició, uneixen mirades i pràctiques.
Rocío Chico: poètica del buit
Tanca el cicle Un vacío lleno del mundo entero, de Rocío Chico, una obra on el fang simbolitza les càrregues vitals i les llàgrimes dilueixen el pes fins a generar un buit obert a noves possibilitats. La peça convida cada espectador a imaginar el seu propi món, representat en unes botes noves que comencen a brotar. Amb direcció de Marta Chust Jaén, la proposta manté una forta càrrega simbòlica i social, fidel a la trajectòria de Chico en projectes vinculats a la igualtat i la comunitat.
Amb 3 Solos, la Fundació Caixa Castelló reafirma el seu compromís amb la creació contemporània valenciana, oferint una finestra privilegiada al talent emergent i consolidant Castelló com a espai sensible a les noves narratives del cos.
