El corto español 'El fantasma de la Quinta', entre los preseleccionados a los Óscar

El cortometraje animado español El fantasma de la Quinta (The Quinta’s Ghost), dirigido por el madrileño James A. Castillo, se ha situado entre los 15 cortometrajes preseleccionados para los Óscar 2026, en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación de la Academia de Hollywood.

Ambientado en 1819, el filme muestra a Francisco de Goya retirado en la Quinta del Sordo, donde busca pasar sus últimos días alejado de la vida pública y centrado en su obra. Debilitado por una grave enfermedad, comienza a ser visitado por los fantasmas de su pasado, que lo inspiran a crear las Pinturas Negras en las paredes de su casa de campo.

Con una duración de 17 minutos, el cortometraje combina animación 3D, pintura digital y realidad virtual. El acabado final incluye impresión en celuloide de 35 mm, conservando la textura del cine analógico. La película cuenta con la participación de la actriz Maribel Verdú, que presta su voz al proyecto.

James A. Castillo: trayectoria del director

James A. Castillo (Madrid, España, 1 de septiembre de 1989) trabaja en animación desde hace más de 10 años. Comenzó su carrera en Singapur, donde pasó dos años tras finalizar sus estudios, y desde entonces ha trabajado en España, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Ha desempeñado cargos como diseñador de arte, director de arte, diseñador de concepto, diseñador de personajes y artista de storyboard en estudios líderes de Europa y Estados Unidos.

Entre sus clientes figuran Sony Pictures, Paramount, Nickelodeon, Netflix y Warner Bros., y ha colaborado en películas como Ninja Turtles: Caos mutante (Paramount) y Los Mitchell contra las máquinas (Netflix). En 2021, debutó como director con la pieza de realidad virtual Madrid Noir (Oculus), estrenada en el Festival de Tribeca y proyectada en más de una docena de festivales internacionales.

La película recibió varios premios, entre ellos Mejor Experiencia VR en los VR Awards, Mejor Experiencia Narrativa en Stereopsia y un Webby Award al Mejor Proyecto Inmersivo en 2022. Madrid Noir también obtuvo un Emmy al Mejor Proyecto Interactivo ese mismo año.

En 2023 fundó Martirio Films, productora independiente dedicada a impulsar la animación en España. El fantasma de la Quinta es su segunda obra como director. El cortometraje es una producción de Martirio Films e Illusorium Films, con diseño de personajes a cargo de James A. Castillo y dirección artística de Estefanía Pantoja y Pakoto Martínez.

La Academia de Hollywood anunciará los nominados a la 98ª edición de los Óscar el 22 de enero de 2026, y la ceremonia de entrega está programada para el 15 de marzo de 2026.