Presentación literaria
Peñíscola es mucho más que un plató de cine: la literatura toma el castillo
El nuevo libro de Ester Forner, directora del monumento, propone una lectura sensorial del castillo de Peñíscola, desvelando historias de poder, fe y traición que resuenan en sus muros
El castillo no duerme. Vigila. Desde hace más de siete siglos, la fortaleza papal de Peñíscola se alza frente al Mediterráneo como un animal de piedra que respira historia, silencio y una extraña forma de memoria. Ahora, esa conciencia mineral encuentra un nuevo cauce narrativo en El castillo de Peñíscola, el nuevo libro de Ester Forner Caballero, directora del monumento y una de las voces más sólidas en la investigación patrimonial valenciana. El volumen, editado por Sar Alejandría e ilustrado por Allan Junior y Elena Torres, se presenta el 18 de diciembre en Peñíscola como una invitación a escuchar lo que las murallas aún murmuran.
Historia que no se apaga
Lejos de una guía al uso o de un ensayo académico convencional, Forner propone una lectura sensorial del castillo. La autora entiende la fortaleza como un receptáculo de conspiraciones, exilios y condenas lentas. Entre sus muros conviven la tragedia del templario acusado de herejía y la del Papa Luna, Benedicto XIII, aislado por su fidelidad a una idea del mundo que ya no tenía lugar. Dos voces enfrentadas y verdaderas que convierten al castillo en un espejo incómodo del poder, la fe y la traición.
El eco de lo invisible
El libro juega con la noción de «doble resonancia»: una vibración histórica y otra casi fantasmagórica. No se trata de espectros literales, sino de presencias que persisten en la piedra, en las grietas que miran al mar, en las estancias donde el tiempo parece haberse detenido. Forner escribe desde el conocimiento profundo del lugar —lo dirige, lo camina, lo custodia—, pero también desde una mirada poética que conecta pasado y presente en una misma frecuencia.
Un castillo que piensa
La fortaleza de Peñíscola aparece aquí como una entidad viva, capaz de recordar y de interpelar al visitante. Esa idea de «conciencia mineral» atraviesa todo el texto y dialoga con la trayectoria investigadora de la autora, recientemente reconocida con el Premio Azahar de crítica literaria por su trabajo sobre patrimonio artístico desaparecido. En este nuevo libro, la investigación histórica se funde con el relato simbólico para construir una obra de lectura envolvente.
Cultura, memoria y presente
La presentación del libro, que tendrá lugar el jueves 18 de diciembre a las 18.00 horas en el edificio sociocultural de Peñíscola, funciona como excusa perfecta para volver a mirar el castillo con otros ojos. El castillo de Peñíscola no solo revisita la historia de una fortaleza papal única en el Mediterráneo, sino que plantea una pregunta incómoda: ¿qué hacemos hoy con los lugares que aún recuerdan? Porque la piedra no olvida. Solo espera a que alguien se detenga a escuchar.
