Castellón brilla en las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025 con Manuel Vicent y Borja-Villel

Castellón vuelve a situarse en el mapa cultural estatal. El Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Cultura, Ernest Urtasun, ha aprobado este16 de diciembre la concesión de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025 a 35 personalidades y entidades del mundo de la cultura. Entre ellas destacan dos nombres con profundo arraigo en la provincia: Manuel Vicent, escritor nacido en la Vilavella, y Manuel Borja-Villel, gestor cultural y referente del arte contemporáneo internacional, natural de Burriana.

La distinción, una de las más altas que otorga el Estado en el ámbito cultural, reconoce trayectorias que han contribuido de manera decisiva a la creación, difusión y preservación del patrimonio artístico y cultural. Y, en esta edición, lo hace desde una mirada amplia que abarca literatura, música, cine, artes escénicas, diseño, gestión cultural o cultura comunitaria.

Manuel Vicent, la memoria literaria de un país

La Medalla de Oro reconoce la obra extensa y coherente de Manuel Vicent, uno de los grandes cronistas literarios de la España contemporánea. Novelista, articulista y observador lúcido de la transformación social del país, Vicent ha construido una escritura donde conviven la memoria personal, el paisaje mediterráneo y una mirada crítica sobre la realidad.

Manuel Vicent es una de las firmas indispensables de la literatura española en las últimas seis décadas. / MEDITERRÁNEO

Autor de títulos esenciales como Pascua y naranjas, Balada de Caín o Son de mar, su trayectoria ha sido reconocida con premios como el Nadal, el Alfaguara, el Premio de las Letras Valencianas o el doctorado honoris causa por la Universitat Jaume I de Castelló. En 2025, además, recibió el Premio Fira del Llibre de València a la trayectoria literaria en castellano. La Medalla de Oro viene ahora a subrayar una voz imprescindible para entender la cultura española de las últimas décadas.

Borja-Villel, una nueva manera de pensar los museos

Junto a Vicent, el reconocimiento recae en Manuel Borja-Villel, historiador y gestor cultural nacido en Burriana, considerado uno de los grandes renovadores del modelo museístico en España. Su labor al frente de instituciones clave del arte contemporáneo se ha caracterizado por una visión crítica, inclusiva y socialmente comprometida, apostando por relatos que cuestionan los discursos hegemónicos del arte.

Manuel Borja-Villel es uno de los grandes transformadores de la museología e historia del arte español e internacional. / David Zorrakino

Borja-Villel ha defendido el museo como espacio de pensamiento, investigación y ciudadanía, ampliando el papel de las instituciones culturales en el debate público y en la relación con los contextos sociales. La Medalla de Oro reconoce así una trayectoria que ha situado el arte contemporáneo español en diálogo constante con los grandes debates internacionales.

Una edición plural y transversal

La lista de galardonados de 2025 dibuja un mapa diverso de la cultura actual. En literatura, junto a Vicent, han sido reconocidas Irene Vallejo y la ilustradora Ana Miralles, así como la histórica librería Rafael Alberti. En música, destacan nombres como Christina Rosenvinge, Estrella Morente, Los Chichos, María del Monte, Karina, el DJ Óscar Mulero o el festival Primavera Sound.

El cine y el teatro están representados por figuras como Luis Tosar, Emma Vilarasau y la directora Alauda Ruiz de Azúa, mientras que las artes escénicas y la danza reconocen trayectorias como las de Marcos Morau, Laura Kumin o Margaret Jova. También se premian la gestión cultural, el arte urbano, la arqueología, el diseño, la cultura comunitaria y la innovación digital.

A título póstumo, el Ministerio ha querido rendir homenaje a figuras como Roberta Marrero, Andrés Vázquez de Sola, José Luis Cienfuegos y la actriz Verónica Echegui.

Castellón, presente en el relato cultural

La concesión de las Medallas de Oro a Manuel Vicent y Borja-Villel refuerza la presencia de Castellón en el relato cultural estatal, poniendo en valor trayectorias nacidas en la provincia pero de proyección nacional e internacional. Dos miradas distintas —la literatura y la gestión cultural— que comparten una misma vocación: pensar la cultura como espacio de memoria, crítica y transformación social.